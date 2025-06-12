El Mirandés se cita con la historia. Gana al Racing y se jugará con el Oviedo el sueño de estar en Primera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés cumplió y estará en la decisiva eliminatoria del playoff de ascenso a Primera División. Su rival será el Oviedo. Anduva volvió a ser un fortín y sus aficionados llevaron en volandas al conjunto rojillo. La primera parte estuvo marcada por la igualdad, pero en la segunda apareció la mejor versión local para liquidar el partido. Izeta, con un doblete, abrió y cerró el marcador.

El enfrentamiento arrancó con mucha intensidad, donde los dos equipos fueron a por la victoria desde el inicio. La lucha por el balón era total, aunque eran los jabatos, que presentaban la única novedad de Víctor Parada, los que llevaban más la iniciativa. Y el premio llegó muy pronto. Fue en una acción de Hugo Rincón que asistió a Izeta con un pase raso medido que el delantero solamente tuvo que empujar el balón. Un auténtico jarro de agua fría para un Racing que vio como su rival golpeaba con fuerza en su primer acercamiento a la portería de Ezkieta.

Los cántabros no se vinieron abajo y respondieron poco después. El mediocentro senegalés Maguette supo aprovechar un balón centrado por Andrés Martín desde la derecha. La igualdad volvía al marcador de Anduva. Antes de la primera media hora, Víctor Parada estuvo providencial en un balón que sacó casi bajo los palos en una acción de Karrikaburu. Y en pleno control visitante, Andrés Martín perdonó ante Raúl Fernández (20’). Lo estaba pasando mal el Mirandés.

Panichelli puso una pausa y un buen centro de Reina la peinó el jugador argentino que ese marchó cerca del palo. El Racing no quería tomar riesgos innecesarios y los castellanos crecieron en su juego ofensivo. En el minuto 24, Jokin Ezkieta tuvo que intervenir con los pies en un duro disparo de Iker Benito.

A medida que fueron transcurriendo los minutos y se perfilaba el descanso, el ritmo del partido bajó, así como las opciones de gol. Había menos espacios, aunque fue el Mirandés el que tenía más el cuero y llegó a los últimos minutos más entero. A dos minutos para el final de la primera parte, Panichelli dejó escapar una nueva ocasión local con un tiro a las nubes desde el punto de penalti. Y precisamente fueron los de Alessio Lisci los que acabaron embotellando a su rival en el área, pero sin consecuencias en el marcador. Ezkieta se encargó de mantener a los jabatos a raya con buenas intervenciones. Todo estaba por decidir en Anduva.

Tras el paso por los vestuarios, Parada dispuso de la primera ocasión enviando el esférico rozando el larguero con la cabeza tras un centro de Alberto Reina. Luego, fue el turno de Iker Benito, pero con escasa fortuna. El Mirandés empezó mandando, mientras que el Racing le duraba muy poco la pelota.

El Racing de Santander, dormido en ataque, se le acumulaba mucho trabajo en defensa ante las embestidas locales. En el minuto 58, volvió a aparecer Ezkieta, el héroe de los cántabros. Evitó el tanto de Izeta. En respuesta, Raúl intervino en una acción de Andrés Martín (60’).

Fue el preámbulo del segundo tanto del Mirandés. Ekzkieta, que estaba haciendo un partido redondo, no pudo evitar el remate de Lachuer, que intentaba centrar sin demasiado ángulo, pero el balón le tocó en las piernas del meta y vio como el balón entraba en su portería. Un justo resultado ante un conjunto rojinegro que estaba mereciendo más. Al equipo verdiblanco no le quedó más remedio que arriesgar más en busca de un nuevo empate.

Sin embargo, llegó el tercero. Una nueva jugada desgraciada fue aprovechada por el Mirandés para firmar el 3-1. Un gran disparo raso de Hugo Rincón lo tocó Castró para enviar el balón a su portería. Los de Lisci encarrilaban la eliminatoria. Y en pleno festival, llegó el cuarto que dejaba completamente KO a los santanderinos. Panichelli controló un balón con el pecho, tocó de primeras para dejarlo a Izeta que, en el mano a mano, la puso a la escuadra. Doblete del delantero. Siete minutos fantásticos de los locales habían resuelto el partido y dado el pasaporte a la siguiente y decisiva ronda del playoff de ascenso. El descalabro de los de José Alberto fue total.

José Alberto, a la desesperada, hizo tres cambios de una vez para dotar a su equipo de más profundidad y poder ofensivo esperando un auténtico milagro, que no llegó.

CD MIRANDÉS - REAL RACING CLUB, 4-1

CD Mirandés: Raúl Fernández; Hugo Rincón, Pablo Tomeo, Unai Egiluz, Víctor Parada, Iker Benito (Joel Roca, 83’); Alberto Reina (Tachi, 89’), Gorrotxategi (Carlo Adriano, 99’), Lachuer (Ander Martín, 89’); Panichelli e Izeta (Postigo, 83’).

Real Racing Club: Jokin Ezkieta; Michelín (Rodríguez, 78’), Manu Hernando, Castro, Mario García; Vencedor (Aldasoro, 78’), Maguette (Rober, 78’); Andrés Martín, Íñigo Vicente (Lago Júnior, 86’), Sangalli; y Karrikaburu (Arana, 58’).

GOLES: 1-0 (8’): Izeta. 1-1 (12’): Maguette. 2-1 (63’): Ezkieta (p.p.). 3-1 (66’): Castro (p.p.). 4-1 (70’): Izeta.

ÁRBITRO: Guzmán Mansilla, del colegio andaluz. Amonestó a los locales Tachi y Unai Egiluz; y a los visitantes Manu Hernando, Pablo Rodríguez, Íñigo Vicente y Andrés Martín.

CAMPO: Municipal de Anduva. Unos 5.800 espectadores.