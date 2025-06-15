Jaime González renueva con el UBU San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos y el jugador Jaime González (León, 1997) han acordado extender su vínculo un año más, hasta el final de la temporada 25/26.

De esta manera, la entidad cidiana confía su extremo derecho al leonés, que esta campaña ha rendido excepcionalmente en el lateral, donde se ha convertido en el máximo goleador del equipo y cuarto de la División de Honor Plata con 162 anotaciones en liga regular.

Con dicho acuerdo, González, que cumplirá su tercera campaña en El Plantío, ha reafirmado su compromiso con el proyecto y con la ilusión de una afición que este año ha vibrado con cada uno sus tantos.

Esta renovación forma parte del proceso de reestructuración iniciado por el club para afrontar la próxima temporada. Hace unos días, el UBU San Pablo anunciaba que Álex Chan, Javi Domingo, Javi Rodríguez, Élcio Carvalho, Faust Talens dejaban la disciplina del equipo burgalés.

Tanto Álex Chan como Javi Domingo dejan la disciplina castellana tras dos temporadas en el club. Chan (Pontevedra, 1993), uno de los capitanes del conjunto, se va con un bagaje de 94 goles en 28 partidos de liga regular, mientras que Javi Domingo (Castellón de la Plana, Castellón, 1999) dejará su puesto de primera línea tras más de 60 partidos disputados en estos dos años en Burgos.

También causaban baja para la próxima temporada Javi Rodríguez, Élcio Carvalho y Faust Talens, llegados al inicio de la misma. Rodríguez (Úbeda, Jaén, 1997) dice adiós a su segundo ciclo en Burgos, dejando 95 goles en 30 partidos de liga regular y Talens (Elche, 2006) deja la ciudad tras venir procedente de Balonmano Elche. Tampoco seguirá Carvalho (Praia - Santiago, Cabo Verde, 1996), tras defender la portería de UBU San Pablo Burgos después de su paso por Cangas.

Las bajas de estos cinco jugadores se unen a las de Guillermo Artime y Eduardo Espinilla, segundo entrenador y preparador físico, respectivamente, del conjunto cidiano.