Roi Sánchez no continuará como entrenador del UBU San Pablo Burgos la próxima temporada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos y Roi Sánchez (1984, Vigo) han decidido, de mutuo acuerdo, no renovar el vínculo que unía a ambas partes, por lo que el técnico gallego no continuará al frente del primer equipo en la temporada 2025/2026.

Sánchez cierra su etapa al frente del banquillo rojinegro tras dos cursos de enorme crecimiento colectivo e ilusionantes logros para la historia del club. El entrenador llegó al banquillo burgalés en la temporada 23/24, conduciendo al equipo hasta el play-off de ascenso a Liga ASOBAL, disputado en El Plantío, alcanzando además la fase de permanencia-promoción contra Cangas.

En su segunda campaña, el banquillo mantuvo una trayectoria aún más sólida, luchando por el ascenso directo hasta la última jornada y, posteriormente, clasificándose de nuevo para el play-off de ascenso en Ciudad Real y sellando el billete para la promoción, que no pudo lograrse al caer por la mínima contra Guadalajara en el tiempo parado.

Con Sánchez al frente, el equipo ha consolidado su presencia entre los mejores conjuntos de la División de Honor Plata, combinando ambición y estabilidad y convirtiendo El Plantío en una de las canchas más exigentes de la categoría.

La entidad cidiana quiere expresar su más sincero agradecimiento a Roi Sánchez por su compromiso, profesionalidad y entrega durante las dos temporadas en las que ha liderado el proyecto deportivo del equipo y le desea los mayores éxitos en sus próximos retos profesionales y personales.