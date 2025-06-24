Seis jugadores dicen adiós al Grupo Ureta Tizona Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Día de despedidas en el Grupo Ureta Tizona Burgos. Hasta seis jugadores se despiden del conjunto burgalés que quiere poner el contador a cero para iniciar un nuevo proyecto para la próxima temporada. Lance Jones, Mo Soluade, Jaume Lobo, Tidjan Keita, Đorđe Simeunović y Jordi Rodríguez dejan el conjunto burgalés.

En el caso de Mo Soluade, el jugador formado en la cantera de Unicaja y que ya logró el ascenso con el San Pablo en 2017, ha destacado por su "entrega y experiencia y por defender el escudo con compromiso", tal y como destacan desde el club.

Jones "ha dejado huella con su energía, carácter y talento". El jugador norteamericano llegó procedente de la liga universitaria y dejó buenas muestras de su calidad.

También se despide Jaume Lobo, al que club agradece su "talento, garra y puntos al servicio del equipo". Jordi Rodríguez deja el Tizona habiendo mostrado su "talento joven, descaro y valentía". Mientras que "intensidad, físico y compromiso al servicio del equipo" han sido las señas de identidad de Keita. La última despedida es la de Đorđe Simeunović, ejemplo de "versatilidad, fuerza y carácter en cada partido".