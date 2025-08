Roger Adriá se impone en la primera etapa de la Vuelta a Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El ciclista español Roger Adriá (BORA–hansgrohe) se corona como ganador en la primera etapa de la Vuelta a Burgos 2025, consiguiendo así su primera victoria como profesional en España en un día marcado por el trabajo táctico de los equipos y un final explosivo en la ciudad de Burgos.

La etapa, con salida en Olmillos de Sasamón, estuvo animada desde los primeros compases por una escapada de seis corredores: Daries de Bondt (AG2R), Carlos García Pierna (Burgos-BH), Javier Ibáñez (Caja Rural), Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), Joan Gamundi y Asier González (Illes Balears). El grupo llegó a alcanzar una ventaja de 3:44 minutos sobre el pelotón.

A medida que avanzaban los kilómetros, y bajo condiciones de fuerte viento, la diferencia fue reduciéndose, especialmente en el ascenso al Puerto de la Humada. En la subida al Puerto de la Mazorra, el ritmo impuesto provocó la selección natural de la fuga, quedando finalmente De Bondt y García Pierna como últimos supervivientes.

La persecución del pelotón fue intensa y la escapada fue neutralizada a falta de 15 kilómetros para la meta. En el tramo final urbano, se produjeron varios intentos de ataque, incluyendo uno de Samuel Fernández (Caja Rural), que fue neutralizado en la última curva.

El desenlace se vio condicionado por una caída de Isaac del Toro (UAE Team Emirates), que arrastró al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ambos favoritos al triunfo. Este incidente fue aprovechado por Roger Adriá, quien lanzó un ataque junto al francés Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale), alzándose finalmente con la victoria.

Adriá valoró su triunfo con satisfacción: «El día ha sido bastante tenso porque hacía muchísimo aire. No nos podíamos relajar en ningún momento, pero el equipo me ha llevado muy bien. Conocía los últimos 400 metros, así que decidí lanzar el sprint de lejos y me salió perfecto», declaró.

También destacó el valor emocional de ganar en casa: «Estoy súper contento de ganar en España, en la Vuelta a Burgos, una carrera muy bonita e importante en nuestro país. Ya quedé segundo en una etapa similar y esta vez he podido sacarme la espinita».

Adriá se convierte así en el primer líder de la clasificación general en una edición que reúne a grandes figuras del pelotón internacional. «La Vuelta a Burgos siempre tiene muchísimo nivel, es la antesala de la Vuelta a España. Ganar aquí tiene mucho mérito», concluyó el corredor catalán.