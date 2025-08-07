Nicolás Alvizo refuerza la plantilla del Recoletas Burgos Caja Rural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Nicolas Alvizo se incorpora a la plantilla de Recoletas Burgos Caja Rural, y refuerza el puesto de apertura, debilitado con la salida de Sebastian Dorigon y Marcel Sirvent.

Alvizo, de 30 años de edad, mide 178 centímetros y pesa 83 kilos, procede del prestigioso conjunto argentino de 'Los Tarcos Rugby Club', con sede en la ciudad de San Miguel de Tucuman, que compite en el Torneo Nacional de Clubes A, primera división del rugby argentino.

Llega a la disciplina gualdinegra para cubrir el puesto de apertura, si bien también puede hacerlo de 'medio scrum'. El entrenador de tres cuartos del Recoletas Burgos Caja Rural, Nicolas Herreros, analizaba el fichaje de Nicolas Alvizo afirmando que “es un jugador que nos puede dar mucho, con mucha visión de juego y liderazgo en el campo, y una gran capacidad ofensiva. Es un jugador que se acopla muy bien a cualquier equipo, ya que es muy sacrificado y disciplinado”.

Si bien puede jugar como medio melé, su puesto natural es el de apertura, caracterizándose por su gran técnica individual, buena distribución del juego, patadas tácticas y facilidad para anotar en los lanzamientos a palos.

Por su parte José Basso ve a Alvizo como “un importante refuerzo, en una posición que el club se había marcado como prioritaria a reforzar con un jugador de nivel”.