El San Pablo Burgos se estrena en la ACB en casa frente al Bàsquet Girona

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El San Pablo Burgos ya sabe con qué rival se va a estrenar en su regreso a la ACB. Será con el Bàsquet Girona el fin de semana del 4- de octubre- El Coliseum se volverá a vestir de gala para la vuelta del conjunto burgalés a la máxima competición del baloncesto español.

La temporada 2025-26 comenzará el 27 y 28 de septiembre con la Supercopa Endesa en Málaga. La competición, disputada por 18 equipos, jugará un total de 34 jornadas finalizando la Liga Regular el 30 de mayo de 2026, según informa la Liga Endesa.

La Copa del Rey de Valencia se celebrará entre el 19 y el 22 de febrero de 2026 y, desde ahí, comenzará la recta final de la segunda vuelta hasta la conclusión de la Liga Regular el 28, 29 y 30 de mayo.

La lucha por el título comenzaría inmediatamente, desde el 2 de junio, concluyendo como máximo el 28 de junio, en caso de quinto partido en semifinales y final.

Una semana después, el fin de semana del 11-12, el conjunto de Bruno Savignani viajará a Bilbao para medirse al Surne Bilbao Basket.

El calendario publicado por la Liga Endesa ha dejado un segundo desplazamiento consecutivo de los de Savignani. Y será nada menos que a la cancha del Real Madrid, en la que será la tercera jornada, que se disputará el fin de semana del 18-19 de octubre. En la cuarta jornada, el San Pablo Burgos vuelve a casa para recibir en el Coliseum al Casademont Zaragoza, el fin de semana del 25-26 de octubre.

La quinta jornada, que se jugará entre el 1 y el 2 de noviembre, el conjunto burgalés se desplaza a Valencia para medirse al Valencia Basket. De nuevo, en la jornada seis, viajará lejos del Coliseum para enfrentarse al La Laguna Tenerife, el fin de semana del 8-9 de noviembre. En la séptima jornada, el conjunto burgalés recibirá al MoraBanc Andorra, el fin de semana del 15-16 de noviembre. En la octava jornada, el 22-23 de noviembre, los de Savignani visitarán al Río Breogán, mientras que el fin de semana del 6 y 7 de diciembre recibirán al UCAM Murcia.

La décima jornada, el 13-14 de diciembre, el San Pablo Burgos se desplazará a Málaga para jugar contra Unicaja, mientras que el fin de semana del 20-21 de diciembre recibirá al BAXI Manresa. En la jornada del 27-28 de diciembre visitará al Baskonia, mientras que en la jornada 13, que se disputará entre el 29 de diciembre y el 2 de enero recibirá en casa al Dreamland Gran Canaria.

En la jornada del 3-4 de enero, el San Pablo Burgos visitará al Coviran Granada y en la jornada 15, del 10-11 de enero, recibirá al Joventut de Badalona. Será en la jornada 16, la que se dispute el 17-18 de enero, en la que el San Pablo Burgos recibirá al Barça. La primera vuelta concluye con el equipo burgalés visitando al Hiopos Lleida, el fin de semana del 25-26 de enero.