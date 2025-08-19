El UBU San Pablo Burgos sigue con su puesta a punto con otros dos partidos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

EL UBU San Pablo Burgos asume dos nuevos retos esta semana, esta vez en el Polideportivo El Plantío, donde recibirá al Balonmano Zamora (miércoles 20:15 h) y al Confía Base Oviedo (sábado 20:15 h). Dos citas importantísimas que servirán a los cidianos de preparación de cara a la temporada 25/26 de la División de Honor Plata.

El primero de los retos tendrá lugar este miércoles 20 de agosto, con entrada libre para todo aquel que quiera disfrutar de un buen partido de balonmano. Los de Burgos afrontan este partido con ilusión y muchas ganas de demostrar de lo que son capaces contra un equipo que hace solo unos meses se disputó la fase de ascenso a la División de Honor Plata.

“Es un equipo muy competitivo y tendrán ganas de hacerlo bien frente a nosotros”, explica el entrenador del primer equipo, Jorge Berzosa, que asegura que los de Burgos tienen la obligación de disputar ambos encuentros “a la máxima intensidad, muy concentrados y tratando de reducir el número de pérdidas de balón”.

Por ello, se marcan como reto lograr una “buena intensidad” durante los 60 minutos de partido, a fin de conseguir “ritmo”, y poner a prueba las capacidades de sus nuevos fichajes.

Servirá además como debut para el canterano Guillermo de la Ossa, que jugará este partido con el primer equipo, y durante el mismo también se dará minutos a los más jóvenes del conjunto cidiano. Será baja Fabrizio Casanova, por unas molestias en el tobillo y se reservará para el juego del sábado.

El segundo encuentro de la semana será contra el Oviedo, que está de vuelta esta temporada en la División de Honor Plata. Estos partidos ofrecen la oportunidad de seguir la evolución del equipo en la fase de preparación, y permiten al grupo mostrar sus aptitudes ante rivales exigentes, y midiendo así la adaptación de los nuevos cidianos y su rendimiento en situaciones de alta exigencia.

Los de orillas del Arlanzón apuesta esta temporada por una mezcla de juventud y experiencia, y estos amistosos serán clave para consolidar su sistema de juego. Además, la pretemporada en casa tiene un valor especial, ya que les permitirá reencontrarse con su afición y ver de cerca cómo se está conformando el proyecto para la nueva temporada.

Además, durante estas dos jornadas, los aficionados tendrán la opción de renovar o sacar su abono para esta temporada, rellenando la hoja de inscripción para ser socios del Club Balonmano Burgos.

Los abonos especiales y familiares deben aportar documentos como el libro de familia, DNI o los documentos correspondientes que acrediten este tipo de abono.

Los enfrentamiento del pasado fin de semana contra equipos de Asobal fueron la primera prueba de los de Jorge Berzosa, que les dejó con buenas sensaciones de grupo y ahora afrontan las siguientes jornadas con la intención de mantener el mismo nivel de exigencia defensiva, aumentando la carga física, a fin de seguir aprendiendo y mejorando de cara al primer partido contra Bm. Servigroup Benidorm del 14 de septiembre, que promete ser muy exigente.