Feta Castiglioni seguirá un año más con Recoletas Burgos Caja Rural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

A Las renovaciones ya confirmadas y nuevos fichajes llegados al Recoletas Burgos Caja Rural, se suma ahora la continuidad en la División de Honor del jugador internacional Feta Castiglioni que ha llegado a un acuerdo para renovar su compromiso una temporada más con el C.R. Aparejadores Rugby Burgos.

El zaguero argentino de 35 años, con pasaporte español, cumplirá su sexta temporada en el club. Se trata de uno de los jugadores más desequilibrantes de nuestro rugby y, de nuevo seguirá aportando su experiencia y calidad al conjunto burgalés.

Es un jugador que al margen de liderar al equipo gualdinegro dentro y fuera del campo, seguirá ayudando mucho al crecimiento de los jóvenes tres cuartos del club.

Según palabras de José Basso, entrenador principal del primer equipo, destacaba que 'Feta' debe ser un referente del equipo. "Nos da mucho con su juego, pero también en los entrenamientos. Tiene mucha experiencia, y el rol que tiene dentro del club lo cumple con creces", señala.

Nicolás Herreros, nuevo entrenador de tres cuartos, con el que compartió vestuario añadía que, “la continuidad de 'Feta' es siempre una buena noticia. Es un jugador y persona que siempre suma".

El técnico gualdinegro destacaba también sobre su renovación, que “nos va a aportar mucho, ya que es un jugador que destaca en aspectos clave como el juego al pie, la velocidad y su toma de decisiones, que siempre es un revulsivo en la línea de tres cuartos”.