Segundo día de La Vuelta y segunda escapada con presencia de corredores del Burgos Burpellet BH. Sinuhé Fernández, uno de los debutantes en la carrera, siguió los pasos del también asturiano Hugo de la Calle y consiguió entrar en una fuga de cuatro ciclistas que fue protagonista durante gran parte de la etapa. El joven corredor morado tuvo que perseguir en solitario durante casi 20 kilómetros para lograr unirse al grupo delantero, pero mostró una gran determinación y alcanzó su objetivo. En la llegada en alto a Limone Piemonte, puerto de segunda categoría, Sergio Chumil y Mario Aparicio se dejaron ver entre los más fuertes de la carrera. El guatemalteco acabó 30º y es el 8º en la clasificación de los jóvenes.

La carrera partió de Alba en el segundo de los cuatro días que tienen por delante los ciclistas en Italia. Hugo de la Calle recibió en la presentación de equipos el premio que le acreditaba como ganador de la combatividad de la etapa previa. Los morados se mostraron al ataque desde un inicio con Mario Aparicio y Daniel Cavia, aunque quien logró distanciarse del pelotón fue Sinuhé Fernández. El asturiano atacó para intentar unirse a un grupo de tres corredores que rodaba con más de un minuto de ventaja.

Hugo De La Calle recibió el premio de la combatividad.Tommaso Pelagalli / SprintCyclingAgency

Sinuhé tuvo que remar en solitario durante 18 kilómetros, hasta que logró conectar con el grupo delantero. Al igual que en el día previo, el pelotón no dejó que los fugados dispusieran de más de dos minutos de ventaja, lo que reducía sus opciones de cara al final de etapa. En un repecho previo al puerto, se produjeron ataques en cabeza de carrera y el asturiano, fatigado tras el esfuerzo inicial, acabó descolgándose y siendo atrapado por el gran grupo.

El resto de corredores fueron alcanzados al inicio de la subida a Limone Piemonte (10 km al 5%), un ascenso con su mayor dureza concentrada en la parte final. Mario Aparicio y Sergio Chumil supieron situarse en la parte delantera del pelotón y aguantar con los más fuertes hasta el kilómetro final, donde se rompió el grupo. El guatemalteco acabó 30º a solo 21 segundos del ganador y el arandino fue 43º a 33 segundos. Buen final también de José Luis Faura, lo que sitúa al Burgos Burpellet BH en el puesto 14 de 23 en la clasificación por equipos. Chumil es ahora 26º en la general y 8º en el ranking de jóvenes.

Al final de la etapa Sinuhé Fernández explicaba que "no pude coger la escapada en un inicio y me tocó arrancar por detrás y perseguir unos 20 kilómetros en solitario para poder entrar. Al final eso se paga, sobre todo después de estar todo el día en la fuga. Cuando apretaron mis compañeros de escapada ya noté la fatiga de esa persecución. Luego ya fue terminar la etapa como pude e intentar guardar para ser protagonista en próximos días".

Añadía que "ha sido un final con nervios, ya que las carreteras tenían el asfalto un poco mal. Se notó sobre todo en los kilómetros finales. Es mi debut en una gran vuelta y cada día es una experiencia en la que intentar aprender algo nuevo. Mañana se prevé un sprint en un final que pica para arriba e intentaremos ser también protagonistas”.