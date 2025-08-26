Los deportistas burgaleses, protagonistas del Desafío Urbión

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Desafío Urbión 2025 ha cerrado inscripciones con un millar de corredores y un protagonismo destacado de los atletas burgaleses. Aunque la carrera tiene su sede en Covaleda, en la vertiente soriana de los Picos de Urbión, la cercanía con la frontera burgalesa convierte esta cita en un referente también para los deportistas de Burgos, que representan el 6,5 % de los inscritos. Es el grupo más numeroso fuera de la propia Soria, superando a provincias como Zaragoza (5,3 %), Guipúzcoa (5,5 %) o Cantabria (4,3 %).

La prueba, que se disputará los días 5, 6 y 7 de septiembre, ofrecerá cuatro distancias que discurren por uno de los entornos naturales más singulares del norte peninsular: el Pinar Grande, considerado el pinar más extenso de Europa.

Allí, dentro del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, el recorrido se adentra en un paisaje dominado por el pino albar, pero también por hayedos, robledales y matorrales de arándanos y brezos, que se entrelazan con lagunas de origen glaciar y con parajes de roca tallados por la erosión.

El trazado conduce a las cumbres del Urbión, que superan los dos mil metros de altitud. La carrera se asoma al Pico de Urbión (2.228 m), una de las cimas más elevadas de la sierra en la comarca de Pinares, muy próximo al nacimiento del río Duero y el límite provincial con Burgos, que inicia en la localidad de Duruelo de la Sierra su curso de 900 kilómetros hasta desembocar en el Atlántico. Un escenario único que explica el magnetismo de esta cita, convertida ya en una de las grandes pruebas de montaña del calendario nacional.

La edición de 2025 también acogerá el II Encuentro Nacional de Jóvenes Promesas del Trail, que reunirá a un centenar de atletas procedentes de todas las comunidades autónomas. Un espacio de formación y convivencia que subraya el compromiso del Desafío Urbión con el futuro del trail running.

La organización mantiene como objetivo consolidar la comarca de Pinares del Urbión como destino de turismo deportivo y de naturaleza. Y lo cierto es que los datos de participación, con un notable peso de corredores llegados de Burgos, Madrid y el País Vasco, confirman la dimensión nacional de esta carrera que cada año atrae a más aficionados.