El UBU San Pablo Burgos despide la preparación con triunfo a domicilio frente al Zaragoza

l UBU San Pablo Burgos despidió su pretemporada con una victoria frente al BM Zaragoza (31-33), en un encuentro que sirvió como último ensayo antes del arranque de la competición oficial. El conjunto cidiano se mostró sólido en la segunda mitad, manteniendo rentas cercanas a los dos goles que le permitieron controlar el partido hasta el final.

El equipo burgalés, aún con margen de mejora en defensa, encontró en su capacidad ofensiva y en la amplitud de rotación dos de sus principales armas. Destacó la actuación de Brian Estebanez, autor de cuatro tantos determinantes, así como la seguridad ofrecida desde la portería en momentos clave.

Más allá del resultado, el aspecto más positivo fue la posibilidad de dar minutos a toda la plantilla sin que se produjeran lesiones, lo que permite al grupo llegar fresco al debut liguero. El San Pablo Burgos supo manejar los ritmos del encuentro, demostrando que también es capaz de imponerse sin necesidad de desplegar su máxima intensidad.

Con este triunfo, los burgaleses cierran una pretemporada exigente en la que han sumado victorias ante tres equipos de División de Honor Plata, un balance que refuerza la confianza y la ambición del bloque de cara a la temporada que ahora comienza.