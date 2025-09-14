El mejor balonmano (en imágenes) regresa a Burgos con triunfo en El Plantío

El público volvió a disfrutar con el triunfo de su equipo.TOMAS ALONSO

El balonmano regresó a Burgos con el primer partido liguero del UBU San Pablo Burgos, que recibía al recién descendido Benidorm. Un choque en el que los de Jorge Berzosa se impusieron con rotundidad (31-19) al conjunto alicantino.