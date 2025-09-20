El Mirandés sufre para sacar un buen punto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés sumó un punto de oro en su visita al campo del Andorra en un encuentro en el que los de Fran Justo lograron neutralizar muy pronto el gol de los locales gracias a un penalti convertido por Carlos Fernández. A parte de eso, lo cierto es que durante la mayor parte del encuentro el dominio fue para los andorranos ante un Mirandés que tuvo muchos problemas para aguantar la posesión del balón y que en la segunda mitad apenas pisó el campo contrario, aunque supo aguantar las acometidas de los locales.

No empezó bien el Mirandés, que durante los primeros veinte minutos de partido apenas consiguió tocar la pelota. El Andorra dominaba a placer, tenía el esférico, lo movía bien y buscaba la meta contraria. No tardaron en avisar los de la camiseta tricolor y ya en el minuto 3 Kim Min-Su conseguía rematar desde el centro del área tras una buena asistencia de Marc Doménech. La entente entre el surcoreano y el catalán estaba volviendo loca a la defensa jabata. Minsu le ganaba la partida una y otra vez a Novoa y en el 4 volvía a probar suerte. Ya en el minuto 9 llegaba la más clara para los locales en un centro desde la izquierda al interior del área, pero el remate se le fue fuera por muy poco.

No reaccionaba el Mirandés, que seguía estando a merced de su rival. Se jugaba en campo rojillo y al final, en el minuto 20 llegaba el gol de los locales tras una buena jugada de Olabarrieta, con centro de Carrique para Villarhemosa. El remate de este último se cuela entre las piernas de Juan Gutiérrez y despista a Nikic, que nada puede hacer para evitar que el balón se cuele en su portería.

No acusó el golpe el Mirandés, al contrario, y justo después llegaba la primera ocasión rojilla en un lanzamiento de falta que ejecutaba Pablo López, obligando a lucirse al meta local. Insistía ahora el Mirandés y en la primera llegada de los jabatos al área contraria, la acción acaba en una melé de patio de colegio y con Iker Córdoba doliéndose en el suelo tras una falta. No lo dudó el colegiado, que decretaba penalti. Una pena máxima que llegaba como agua de mayo y que Carlos Fernández se encargaba de convertir en el gol del empate.

Tras el empate, el Andorra volvió al ataque y Minsu y Olabarrieta pudieron adelantar de nuevo a los del Principado, este último con un remate que se fue muy cerca del palo derecho en un saque de falta.

En los minutos finales de la primera mitad, sin embargo, los locales parecían perder fuelle y era el Mirandés el que cobraba protagonismo y a punto estaba de adelantarse en dos ocasiones postreras, una de Martín, que enviaba fuera de cabeza, y otra, la más clara, de Pablo López en el 45, pero su remate a la escuadra se iba fuera por muy poco.

Tras el descanso, volvía el Andorra a hacerse con la posesión del balón. Tenían mucho balón los locales, pero pocas ideas y ante la falta de velocidad y verticalidad, los andorranos acababan abusando de los centros laterales, dando toda la ventaja a un Mirandés que se defendía bien en esa situación y apenas sufría en los primeros compases de la segunda parte, aunque es cierto que tampoco los de Fran Justo conseguían generar ocasiones.

No reaccionaba el Mirandés, que no conseguía tener la pelota ni salir con ella controlada, lo que daba muchas facilidades a la defensa del Andorra. Poco a poco, los locales se fueron creciendo, estirando líneas y jugando con más intensidad.

Los cambios le habían sentado bien al equipo local, que movía ahora el balón con más velocidad y empezaba a generar ocasiones de peligro. La tuvo... en el minuto 61 en un remate desde fuera del área de Olabarrieta que se estrellaba en el palo. Un minuto más tarde era Jastin el que pudo adelantar a los suyos en un disparo desde el interior del área que se iba fuera rozando el palo derecho de la portería de Nikic.

No conseguía el Mirandés cambiar la situación y Jastin y Gael Alonso volvían a probar suerte. La más clara, sin embargo, la tuvo Martí Vilà en el minuto 75, en un remate desde fuera del área que se iba fuera por poco.

Poco a poco, el Mirandés daba el empate por bueno y centraba sus esfuerzos en defender con todo, dificultando cada vez más las llegadas de un Andorra que, pese a todo, aún tuvo otra buena ocasión en el 87 en un remate de Olabarrieta con la izquierda que se le fue demasiado alto por fortuna para los rojillos.

FC ANDORRA - CD MIRANDÉS, 1-1

FC Andorra: Yaako, Carrique (Uzkudun, 84´), Gael Alonso, Bomba, Martí Vilà, Sergio Molina, Minsu, Domènech (Jastin, 55´), Villahermosa (Álvaro Martín, 65´), Marc Olabarrieta, Lautaro.

CD Mirandés: Nikic, Juan G., Martín, I. Córdoba (Pica, 46´), Bauza, Thiago, Novoa (Postigo, 53´), Medrano, Varela (El Jebari, 69´), Carlos Fernández (Petit, 79´), Pablo López (Aarón M., 79´).

GOLES: 1-0 (20´) Villahermosa. 1-1 (26´) Carlos Fernández (p.).

ÁRBITRO: De Ena Wolf (Colegio aragonés). Tarjetas amarillas a Minsu, Martí Vilà; Medrano, Martín, Córdoba, Bauza, Postigo.

CAMPO: FAF. 3931 espectadores.