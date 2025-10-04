El Grupo Ureta Tizona Burgos se desinfla en el último cuarto ante Zamora

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No supo cerrar el partido Grupo Ureta Tizona Burgos y acabó cayendo ante el empuje de CB Zamora. Los de Jordi Juste, que se fueron al final del tercer cuarto con 14 puntos de renta y medio partido en el bolsillo, sucumbieron en los diez minutos finales ante un rival que metió la directa y se encomendó al acierto de Roberts, sobre todo desde el exterior, y Lo en la pintura para meterse en el partido y acabar dándole la vuelta.

Grupo Ureta Tizona Burgos llegaba a Zamora en busca de un complicado triunfo ante un rival crecido tras su primera victoria liguera y que quería mantener el liderato. Los locales salieron a por todas y apenas daban tregua a un cuadro visitante que intentaba zafarse de la presión defensiva ejercida por el cuadro zamorano. La igualdad era máxima, y en los primeros minutos el marcador se movía con cuenta gotas. Seoane daba la primera ventaja a los burgaleses a los tres minutos de juego (4-6), pero los zamoranos no se relajaban y mediado el primer cuarto el marcador arrojaba un ajustado 11-12. El 100% de acierto en tiros de 2 ayudaba a Grupo Ureta Tizona Burgos a contrarrestar los 7 tiros libres firmado ya por CB Zamora. Sin embargo, dos perdidas de balón consecutivas de los de Jordi Juste permitía a los locales colocarse con 3 puntos de renta (19-16( y un tiro fallado por Parrado permitía a Round salir rápido a la contra y anotar un triple que elevaba la renta local hasta los 6 puntos (22-16, minuto 7). Pero Grupo Ureta Tizona Burgos apretó los dientes en la recta final y Gabriel Gil eligió el final del cuarto para firmar el primer triple del equipo y poner el 25-25.

Ya en el segundo cuarto, la igualdad se mantenía en la cancha. La intensidad era máxima, y aunque Grupo Ureta Tizona Burgos había metido una marcha más en defensa y había vuelto a ponerse por delante en el marcador, no conseguía abrir brecha ante un CB Zamora que pisaba a fondo. Aguantaban los locales y un triple de Round ponía el 35-33 en el luminoso a falta de casi cuatro minutos para el descanso. Paraba el juego Jordi Juste, que veía como a la vuelta los suyos firmaban un parcial de 05 para volver a colocarse por delante (35-38, minuto 15). Duró poco la alegría. CB Zamora seguía apretando en defensa y no daba tregua al rival. Burgos acababa fallando demasiados lanzamientos ante la presión local y el encuentro entraba en una fase de toma y daca con continuas alternancias en el electrónico (43-42, minuto 17). Pero apareció Jofresa para firmar cuatro puntos consecutivos desde la línea de tiros libres y dar alas a los suyos, que de ahí al final del cuarto se mostraban mucho más competitivos que su rival, gestionando bien la ventaja y el reloj para irse al descanso con una ventaja de cinco puntos (45-50).

Ya en el tercer cuarto, conseguía CB Zamora poco a poco neutralizar la renta de los burgaleses y, con dos triples consecutivos de Roberts, los locales ponían el 55-56 en el luminoso en apenas 3 minutos de juego. Parecía que la igualdad iba a volver a instalarse en la cancha del Ángel Nieto, pero lo cierto es que Grupo Ureta Tizona Burgos conseguía rehacerse. Cortaban la reacción zamorana los de Jordi Juste, reajustando la defensa para frenar el juego exterior de los locales. Y mientras, jugando con tres pequeños, los burgaleses se crecían para hacerse con el control del partido, imprimiendo ahora mucha velocidad a la circulación de balón y abriendo la brecha hasta colocar el 55-63 tras un triple de Gerard Jofresa cuando se llegaba al ecuador del tercer cuarto. Alcanzaban los visitantes hasta 11 puntos de renta en sus mejores minutos (56-67, minuto 26), pero CB Zamora no estaba dispuesto a bajar los brazos. Peris asumía el mando en el cuadro local y conseguía devolver la ilusión a los suyos, que poco a poco iban enganchándose de nuevo al partido. Aguantaba cierto colchón de puntos Burgos, pero Juste no lo veía claro y acababa pidiendo tiempo muerto a un minuto para el final del cuarto, con el rival a 6 puntos ya (65-71).

Volvía a poner tierra de por medio el equipo burgalés a la salida del tiempo muerto con un parcial de 0-4 que le disparaba de nuevo hasta los 10 puntos de renta (65-75). Tizona estaba lanzado de nuevo, apretando en defensa y aprovechando los errores del rival para elevar su renta hasta los 14 puntos al final del tercer cuarto (66-80).

Lo tenía todo de cara el equipo de Jordi Juste, pero CB Zamora no estaba dispuesto a rendirse. Pisaban a fondo los locales, con Roberts muy enchufado, y se ponían a 7, aunque aparecía Ayoze Alonso para bajar el suflé de los locales con un triple que devolvía el +10 para los burgaleses.

No desfallecían los zamoranos, que lo peleaban todo. Lo imponía su envergadura en la pintura y los locales se ponían a 1 a 5´20 para el final (85-86). Lo paraba Juste, pero lo cierto es que de ahí al final del partido CB Zamora supo mantener la cabeza más fría para acabar llevándose el triunfo.

CAJA RURAL CB ZAMORA - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 101-95

Caja Rural CB Zamora: Roberts (26), Rogers (12), Martínez (7), Lo (9), Van Zegeren (5). También jugaron: Round (11), Peris (12), Kristensen (2), Naspler, Tharastarson (13), Paukstè (4).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Gil (11), Zidek (12), Tote Alonso (14), Seoane (6), Ayoze Alonso (9). También jugaron: Jackson (9), Parrado (4), Vila (15), Huelves (4), Brown (2), Jofresa (9).

PARCIALES

Primer Cuarto: 25-25

Segundo Cuarto: 20-25 (45-50)

Tercer Cuarto: 21-30 (66-80)

Cuarto Cuarto: 35-15

ÁRBITROS: Fernando Ibáñez García (Colegio castellano manchego), Jordi Domingo Vilalta (Colegio catalán) y Alejandro López Lecuona (Colegio vasco).

SIN ELIMINADOS.

PABELLÓN: Ángel Nieto.