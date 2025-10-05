Las mejores imágenes del épico triunfo del Recoletas Burgos Caja Rural en el derbi ante el VRAC

Imagen del partido entre VRAC y Recoletas Burgos Caja Rural.DIARIO DE VALLADOLID / PHOTOGENIC

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Heroica victoria del Recoletas Burgos Caja Rural en el derbi regional ante el VRAC en un partido en el que el conjunto burgalés protagonizó una épica remontada que obtuvo su recompensa en los instantes finales con una jugada que le dio el triunfo final.