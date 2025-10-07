19 años con el atletismo: Ibercaja renueva su patrocinio con el Capiscol

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La colaboración entre Ibercaja y el Club de Atletismo Capiscol seguirá vigente una temporada más. Ambas entidades han renovado este martes su convenio de patrocinio, alcanzando así 19 años consecutivos de apoyo al deporte base en la ciudad. El acuerdo fue firmado en la sede central de Ibercaja en Burgos por Javier González Moreno, director provincial de la entidad financiera, y María García Calleja, presidenta del club.

Con esta renovación, la imagen de Ibercaja continuará presente en las equipaciones de técnicos y atletas, así como en las diferentes pruebas que organiza el club, entre ellas el histórico Trofeo Félix Hernando, una de las citas más reconocidas del calendario atlético local.

La relación entre Ibercaja y el Capiscol ha sido clave en el desarrollo de generaciones de jóvenes deportistas. El club, uno de los más veteranos y activos de la provincia, mantiene una participación regular en competiciones tanto regionales como nacionales. La continuidad del apoyo permitirá seguir impulsando nuevos proyectos, especialmente centrados en las categorías de formación.

Desde la entidad financiera, se ha subrayado el valor de esta alianza a largo plazo. “En Ibercaja creemos en acompañar a quienes construyen su futuro con esfuerzo, constancia y trabajo en equipo: los mismos valores que definen al deporte y a nuestra manera de entender la banca”, ha destacado Javier González. “Nos mueve la ilusión de los más jóvenes, nos mueve el deporte y, sobre todo, las personas”, ha añadido.

El club afronta esta nueva etapa con el respaldo de un patrocinador que ha acompañado su trayectoria durante casi dos décadas, consolidando una apuesta conjunta por el deporte base, los hábitos de vida saludables y la implicación con el entorno.