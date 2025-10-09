Juste corrige y Fuenlabrada examinará si el trabajo mental y táctico tras el tropiezo ha calado en el Tizona

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona regresa a la cancha del polideportivo El Plantío con la confianza de haber aprendido la lección tras dejar escapar el partido en Zamora y recibe esta tarde (20:45h) al Flexicar Fuenlabrada, que es un rival exigente y cargado de experiencia que se encargará de examinar si el equipo de Jordi Juste progresa adecuadamente.

El duelo ante rocoso conjunto madrileño dirá si el trabajo mental y táctico ejercido por el entrenador catalán del equipo burgalés tras el último tropiezo liguero ha calado en el vestuario, se han despejado las «dudas» que arruinaron el encuentro en Zamora y se han asentado el buen juego construido en las últimas semanas.

De hecho, Juste valora que sus jugadores han dado un «salto de nivel» y lo argumenta en el hecho de que durante más de 35 minutos tuvo a su equipo dominando con claridad al rival zamorano.

El problema del conjunto azulón no estuvo tanto en el planteamiento como en la ejecución puntual, ya que a juicio de Juste «hubo cinco minutos muy malos». Fundamentalmente ocurrió que «no tomamos decisiones correctas y en defensa no estuvimos lo bien que habíamos estado durante el resto del partido», explicó el técnico.

Para corregir ese apagón colectivo del equipo, el análisis del técnico ha ido más allá del resultado y ha insistido en mostrar al grupo lo que se hizo bien, pero también en señalar con claridad en qué se falló. El bajón, más que táctico, fue de concentración. El equipo no supo mantener la compostura tras una decisión arbitral que alteró el ritmo del partido y «nos afectó demasiado”», lamentó Juste.

Ahí, más que en cualquier otro punto, puso el foco el entrenador durante en trabajo preparatorio de la semana, remachando el mensaje al vestuario de que hay que saber competir hasta el último segundo, incluso cuando el contexto no acompaña. El de Badalona insiste en que es preciso «hacer un trabajo mental para seguir haciendo las cosas que se estaban haciendo bien».

Más aún si se tiene en cuenta que visita el Plantío un Fuenlabrada que va a por todas y que no va a permirtir distracciones. El rival madrileño, dirigido por Iñaki Martín, llega tras una victoria relativamente cómoda ante Melilla la pasada jornada y con un grupo de jugadores con recorrido y capacidad, algunos de ellos con pasado burgalés. En ese sentido Juste advirtió del peligro que encierra la conexión entre Kasibabu y Benite, que no llegaron a jugar juntos en el San Pablo Burgos pero se entienden en el Fuenla a la perfección, la presencia de McGrew y la dirección de Nikkarinen, aún en fase de adaptación pero con calidad de sobra. «Tácticamente tienen muy claros los focos del juego y aprovechan muy bien sus puntos fuertes», analizó Juste.

El planteamiento de Tizona será fiel a su esencia. Correr, exigir físicamente, forzar esfuerzos continuados en el rival y castigar sus puntos más débiles. «No por castigarles expresamente, sino porque es lo que queremos hacer», puntualizó Juste, que ve en esa identidad de juego una vía real para competir y desgastar a un bloque como el del equipo madrileño que puede sufrir cuando el ritmo se acelera.

La única baja confirmada en el conjunto azulón es la de Félix Terins, todavía fuera por problemas musculares, aunque en fase final de recuperación. El resto del grupo estará disponible para una cita que va a exigir madurez al proyecto de Juste.