Ibercaja sigue al lado del CB Tizona

El Club Baloncesto Tizona ha renovado su convenio de colaboración con Ibercaja para la presente campaña, prolongando una temporada más un acuerdo que es fruto del compromiso de ambas instituciones con el deporte formativo y los valores que transmite el baloncesto. La firma se llevó a cabo este jueves en la sede de Ibercaja en Burgos, con la presencia de Javier González Moreno, director provincial de la entidad financiero, y Miguel Ángel Benavente de Castro, presidente del club azulón.

El patrocinio permitirá al Tizona seguir impulsando su estructura de cantera, que actualmente cuenta con veintiún equipos en distintas categorías, además de su escuela infantil y los campus y actividades solidarias que organiza a lo largo del año.

Este trabajo sostenido ha convertido al club en un referente del baloncesto base en Castilla y León, tanto por su proyección deportiva como por su modelo de formación centrado en el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo, según resalta el club en un comunicado.

Para Ibercaja, el respaldo al Tizona responde a una forma de entender el deporte como herramienta de desarrollo personal y colectivo. «En Ibercaja apoyamos a quienes construyen su futuro con esfuerzo, constancia y compromiso, los mismos valores que definen al deporte y a nuestra manera de entender la banca», ha señalado Javier González durante el acto.

«Nos mueve el baloncesto, nos mueven los jóvenes y, sobre todo, las personas que hacen crecer proyectos como el Tizona», ha añadido. La renovación de este acuerdo se enmarca dentro de la línea de acción social y territorial de Ibercaja, que mantiene una fuerte vinculación con el impulso de hábitos de vida saludables y el desarrollo de iniciativas deportivas que contribuyen al tejido social de las comunidades donde opera el banco.