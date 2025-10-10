El UBU San Pablo busca su cuarto triunfo ante un Alcobendas en horas bajas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 encara este domingo un partido propicio para reforzar su posición en la parte alta de la clasificación y seguir puliendo su rendimiento colectivo a costa del colista. Con tres victorias en cuatro jornadas, y tras una contundente pero irregular actuación en Zaragoza, el conjunto burgalés recibe a un Alcobendas en apuros, que arrastra altibajos de rendimiento que el entrenador del equipo cidiano achaca a la juventud de su plantilla, a los que se une la ausencia de Alejandro Colón, uno de sus jugadores más determinantes.

Jorge Berzosa no oculta que el choque representa una oportunidad de sumar la cuarta victoria dando minutos a los jugadores con menos tiempo en cancha y preservando a los que arrastran molestias, aunque sin perder el respeto ante un rival emblemático en la liga. El Alcobendas es "un clásico de la División de Honor Plata que este año ha perdido varios de sus jugadores veteranos y que conforma un equipo muy joven, intenso, aguerrido, con distintas variantes defensivas" a juicio de Berzoza que analiza que "en estos primeros partidos la juventud les está pesando y además cuentan con la baja de Alejandro Colón, uno de los mejores jugadores de su edad de España", subrayó el técnico.

La diferencia de bagaje entre ambos equipos se refleja en la clasificación, ya que el UBU San Pablo es segundo, con seis puntos, mientras que Alcobendas ocupa el último lugar sin haber puntuado aún. El objetivo para los locales es aprovechar ese mal momento del rival para sumar su cuarta victoria del curso y consolidarse como uno de los equipos más fiables del inicio de temporada.

Sin embargo, el mensaje que llega desde dentro del vestuario apunta también a la necesidad de crecer desde la autocrítica. Tanto el técnico como el extremo Pablo Gómez coinciden en que el margen de mejora es evidente. “En Zaragoza tuvimos minutos brillantísimos y otros no tanto y este fin de semana vamos a trabajar para tratar de conseguir mayor estabilidad”, señaló Berzosa. Un diagnóstico que comparte Gómez, quien considera que “todavía tenemos que afianzarnos aún más en nuestras ideas y en nuestro modelo de juego, creer al 100% y creo que si lo hacemos, podremos sacar este fin de semana también los dos puntos”.

Pablo Gómez coincide también con su técnico en la exigencia del duelo, pese a la condición de colista del rival, en la convicción de que “la clasificación en este sentido es muy engañosa, porque Alcobendas es un equipo muy trabajado, con muchos jugadores jóvenes, con muchísima calidad individual y sabemos que nos van a poner las cosas muy, muy difíciles”, avisó el extremo del equipo cidiano.

El regreso de Alonso Maidana a El Plantío, esta vez como jugador de Alcobendas, añadirá una nota emocional al encuentro. Mientras tanto, la afición burgalesa espera volver a empujar desde la grada y confirmar que su equipo gana y también madura.