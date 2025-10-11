El San Pablo viaja a Bilbao cargado de confianza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Salud San Pablo Burgos está citado esta tarde (18:00h) en el Bilbao Arena para medirse al Surne Bilbao Basket en su primera salida de la temporada en Liga Endesa en la que el conjunto dirigido por Bruno Savignani buscará su segunda victoria consecutiva tras un arranque positivo en el Coliseum ante el Bàsquet Girona. Las gradas del pabellón del barrio bilbaíno de Miribilla estarán pobladas por una numerosa presencia de aficionados del equipo burgalés, que calcula que más de 700 gargantas animarán a su favor en la cancha del rival.

Además de la presencia de los seguidores burgaleses animando en las gradas del pabellón vizcaíno, el San Pablo Burgos saltará a la cancha con la confianza que le otorga la victoria del pasado fin de semana, que ha reforzado la moral del grupo en este inicio de temporada, que, como no puede ser de otra forma para un equipo recién ascendido, está marcado por el proceso de adaptación.

“Nos ha dado un plus de confianza que creo que es importante en este periodo de acoplarnos como equipo, en la manera de jugar y con los jugadores nuevos. Nos ha dado la confianza necesaria para seguir evolucionando”, valoró el técnico brasileño en la previa del partido.

Durante la semana, el equipo ha trabajado en las instalaciones del Polideportivo El Plantío, en las que no ha podido rendir al nivel habitual Jón Axel Guðmundsson debido a un golpe en el hombro sufrido en la jornada inaugural. “Mejoró mucho en los últimos días”, explicó Savignani, que, sin embargo reconoce que es “complicado” que llegue en condiciones de jugar ante Bilbao Basket. “Él tiene ganas de estar y para nosotros es importante, pero vamos a ver. Hasta el domingo no vamos a tener la certeza de si estará o no”, pronosticó.

En cuanto al estado físico de otros jugadores, el entrenador brasileño explicó que Juan Rubio ya ha superado unas molestias en el isquiotibial izquierdo, mientras que si ha podido sumar más sesiones con el grupo Sergi García, a quien definió como “un jugador listo y disponible que día tras día está mejorando y nos va a ayudar”.

Bien plantado en su cancha del pabellón de Miribilla estará un Surne Bilbao Basket que se estrena en casa tras caer en su debut ante el potente Unicaja (86-68). Tryggvi Hlinason y Darrun Hilliard fueron los más destacados en el primer partido de los hombres de negro, que buscarán una reacción ante su público. Aunque cabe recordar que el Recoletas Salud San Pablo Burgos ya sabe lo que es ganar en el Bilbao Arena, donde logró su primer triunfo a domicilio en su anterior etapa en la Liga Endesa. Este domingo buscará repetir la historia.

Savignani anticipa un duelo complicado, puesto que “los jugadores tienen ese orgullo y esas ganas de hacerlo mejor, especialmente cuando vienen de derrota” y, teniendo en cuenta que se estrenan “en casa, delante de su afición, de su gente, van a querer hacerlo bien”.

Abundando sobre el rival de este primer desplazamiento del equipo burgalés, el técnico del San Pablo Burgos valoró su solidez y continuidad respecto a la temporada pasada. “Tenía una estructura muy buena ya desde el año pasado, cuando ganaron la FIBA Europe Cup. Han mantenido al entrenador, tienen muy clara la manera de jugar y su estilo. Es un equipo muy completo, que sabe a lo que juega y que defensivamente es duro”, analizó.

El choque en el Bilbao Arena será especial también para la afición burgalesa, que volverá a llenar una de las gradas visitantes más concurridas del curso. “Sé que la gente tiene ganas de acompañarnos y así lo han hecho estos años”, subrayó Savignani. “Estamos contentos de tenerlos a nuestro lado ahí, empujándonos y dándonos fuerzas, pero sabemos lo complicada que es esta liga y jugar fuera de casa. Somos conscientes de la dureza y de la mentalidad que tenemos que imponer para competir y tener la posibilidad de sacar una victoria”.