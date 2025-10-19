El Recoletas Salud San Pablo Burgos roza la gesta ante el Real Madrid

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El recoletas Salud San Pablo Burgos estuvo a punto de dar la campanada y vencer al Real Madrid en su feudo en un gran encuentro de los de Savignani, con De Sousa, Fischer y Neto rayando a un gran nivel. Los burgaleses, sin nada que perder, pusieron toda la carne en el asador y aprovecharon las horas bajas de su rival tras la derrota europea. Un Real Madrid al que le costó mantener la intensidad defensiva durante los 40 minutos, lo que dio vida a un San Pablo muy enchufado que llegó a disponer de hasta 8 puntos de renta en el tercer cuarto.

A la hora de la verdad, sin embargo, el acierto de Campazzo decantó el encuentro a favor de los blancos.

Comenzó el encuentro con el Real Madrid mostrando su mejor cara. De la mano de Procida, los locales parecían muy superiores al cuadro de Bruno Savignani, que encajaba un parcial de 7-0. Conseguían los burgaleses corregir los nervios iniciales y con ello las pérdidas de balón y los fallos en el lanzamiento, pero sobre todo, conseguían hacerse con el rebote ofensivo y Jackson se convertía en una pesadilla para la defensa madrileña, anotando 7 de los primeros 9 puntos de los visitantes para poner el 13-9 cuando se alcanzaba el ecuador del primer cuarto. No quedó ahí la cosa y Nzosa acercó un poco más a los visitantes (13-11). Pero la segunda unidad del Real Madrid acudió al rescate y los blancos volvieron a poner tierra de por medio con un parcial de 7-3 que les colocaba de nuevo con 6 puntos de renta a 2´41 para el final del cuarto (20-14).

No bajaban los brazos los de Savignani, que desde la línea de tiros libres, y de la mano de Corbalán, conseguían llegar al minuto 10 todavía muy vivos (25-20).

Ya en el segundo cuarto, el Real Madrid recuperaba la máxima de 7 puntos de renta, pero lo cierto era que los locales no acababan de sentirse cómodos en la pista. Tenían los blancos muchos problemas en los cambios defensivos, lo que supo aprovechar a la perfección San Pablo Burgos que, con Samuels y Fischer muy acertados ahora, conseguía colocar el 29-28 en apenas 3 minutos. Pedía tiempo muerto Scariolo, que sin embargo no conseguía evitar que, tras el enésimo rebote defensivo de los burgaleses, Fischer pusiese a los suyos por primera vez por delante en el electrónico (31-33, minuto 14).

Intentaban reaccionar los locales corriendo más, pero el partido entraba en una fase de corre calles, con caos en ambos bandos, pérdidas de balón y lanzamientos fallados, sobre todo en el cuadro local, que veía como poco a poco, Burgos se hacía cargo de la situación y conseguía mantenerse por delante e incluso ampliar su renta hasta los cinco puntos al descanso (41-46).

Salió muy enchufado el conjunto de Bruno Savignani de los vestuarios, con dos triples consecutivos de Samuels en poco más de un minuto que les colocaban con +8 en el electrónico (44-52). Pero el real Madrid no había dicho su última palabra. Los locales metieron músculo y fueron recortando distancias poco a poco. No conseguían los burgaleses frenar el poderío de Garuba, que con un par de 2+1 daba un espaldarazo a los suyos antes de que Hezonja culminase la reacción blanca con el 58-56 a 6 minutos para el final del cuarto. Pero Burgos aguantaba el tirón. Con Fischer y Samuels machacando el aro contrario, y haciendo un buen trabajo en el rebote, tanto ofensivo como defensivo, los de Bruno Savignani no le perdían la cara al partido y, aunque ahora les tocaba ir siempre un paso por detrás, no daban aire a su rival y conseguían entrar en los últimos diez minutos con empate en el marcador (68-68).

Jackson volvía a poner a los burgaleses por delante en el inicio del cuarto decisivo. Apretaba los dientes el Real Madrid, que conseguía volver a abrir una pequeña brecha gracias al acierto de Abalde y Okeke (76- 71, minuto 34). Intentaban los de Savignani frenar la escapada local a base de defensa, pero apareció Campazzo para dinamitar los esfuerzos de su rival y lanzar a los blancos hasta el 80-71 en apenas un minuto. restaban cuatro para el final del choque, pero de ahí al final el argentino impuso su ley, impidiendo que un San Pablo Burgos batallador volviese a tener opciones.

Al final, tuvieron que volver de vacío los de Savignani, aunque con buenas sensaciones tras haber tuteado al actual campeón.

REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS, 90-80

Real Madrid: Maledon (7), Abalde (6), Procida (10), Hezonja (17), Fernando (4). También jugaron: Campazzo (8), Garuba (10), Kramer (11), Okeke (4), Deck (5), Llul (2), Almansa (6).

San Pablo Burgos: Jackson (14), Rubio, Meindl (3), Samuels (16), De Sousa (10). También jugaron: Fischer (13), Corbalán (6), Neto (9), Díez (2), Nzosa (7), García, Almazán.

PARCIALES

Primer Cuarto: 25-20

Segundo Cuarto: 16-26 (41-46)

Tercer Cuarto: 27-22 (68-68)

Cuarto Cuarto: 22-12

ÁRBITROS: Óscar Perea (Colegio catalán), Alberto Baena (Colegio catalán) y Esperanza Mendoza (Colegio extremeño).

ELIMINADOS: Meindl y De Sousa.

PABELLÓN: Movistar Arena. 6473 espectadores, más de 600 burgaleses.