Recoletas Burgos visita a La Vila con el liderato en juego y muchas bajas

Recoletas Burgos visita a La Vila en un duelo directo por el liderato de la División de Honor.ECB

El Recoletas Burgos Caja Rural afronta este domingo una salida complicada en Villajoyosa. A partir de las 12 del mediodía, se mide a Huesitos La Vila Rugby Club en el estadio de El Pantano con la misión de mantenerse en la parte alta de la tabla, donde comparte liderato con el Vrac Quesos Entrepinares tras tres jornadas disputadas.

Los de José Basso llegan invictos, tras imponerse a Santboiana y Vrac, y empatar ante Complutense Cisneros en un encuentro en el que, según el técnico argentino, el equipo cometió “demasiadas infracciones y errores no forzados”. Pese a ello, el grupo ha respondido bien durante la semana. “Han entrenado muy bien y están todos los jugadores muy conectados”, aseguró.

El partido se presenta exigente, ya que La Vila ha ganado sus tres compromisos ligueros con autoridad, incluido un triunfo en Valladolid ante El Salvador que evidenció su potencial de juego y de plantar cara a los rivales por complicados que éstos sean. “Es un equipo que mete muchos puntos desde diferentes acciones del juego, por lo que no se pueden cometer descuidos en ataque, si queremos evitar que sumen en su casillero cada vez que se produzca un fallo”, advirtió Basso.

El técnico no escatimó elogios hacia su rival, al que definió como un bloque compacto, con claridad en ataque, que “está haciendo las cosas bien”. “Es un equipo que sabe aprovechar bien las oportunidades, que llega fácil a la línea de 22 contraria, con un juego compacto de su quince”, analizó. Para contrarrestar esa eficacia, Basso confía en la intensidad habitual del equipo burgalés, en el trabajo del paquete de delanteros y en la capacidad de sus tres cuartos.

El Recoletas Burgos viajará con bajas importantes, ya que no estarán sobre el césped del estadio de la localidad alicantina ni Luchi Molina ni Quim Culubret, ambos intervenidos de la mano. Tampoco saltará al campo Noah Canepa, convocado con la selección española de rugby 7, y a esas ausencias se suman las de Iñaqui Mateu, Vicente Boronat, Santi Ovejero e Imanol Urraza, todos ellos concentrados con los Castilla y León Iberians para disputar en Palencia un nuevo encuentro de la Rugby Europe Super Cup. Por contra, regresan Urko Zumeta y Nehemias Sibori, que estarán disponibles.

El partido podrá seguirse en directo este domingo (12:00h) por streaming a través del canal oficial del club en YouTube.