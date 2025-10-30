El Grupo Ureta Tizona Burgos necesita dar un paso adelante

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Club Baloncesto Tizona afronta un nuevo compromiso liguero, este viernes a las 20.45 horas, y lo hace por segunda jornada consecutiva ante su público, en El Plantío, recibiendo a un rival histórico como es el Inveready Gipuzkoa. Será el último partido que se dispute en casa antes de encadenar 3 choques consecutivos lejos de Burgos (dos de liga y uno de la Copa España). Durante el mes de noviembre, los burgaleses sólo disputarán un encuentro en su feudo, por lo que el de este viernes se ha convertido en un gran reclamo para que el público sea fiel a la cita y empuje al equipo a salir de este pequeño bache de resultados.

El Tizona llega a la sexta jornada de la Primera FEB con un balance de una victoria y cuatro derrotas, siendo la última la semana pasada ante Leyma Coruña por 82 a 97. El cuadro burgalés está destacando por sus actuaciones en ataque, siendo el tercer equipo con mayor promedio de puntos por partido (90,4), superado únicamente por Coruña y Fuenlabrada.

Ese ritmo de juego tan alto que caracteriza a los de Jordi Juste ha supuesto que en defensa queden algunos frentes por ajustar y los rivales hayan sabido aprovecharse de ello. En la previa del encuentro, Jordi ha valorado este aspecto. “Nos falta solidez defensiva y hay que crecer desde ahí. Si los resultados acompañan será un poco más fácil. En ataque tenemos muchos recursos y mucho talento, y serían mejores si defendiéramos un poquito más”.

En cuanto a la plantilla, se espera que regrese a la convocatoria Felix Terins, que lleva lesionado desde la primera jornada. Tras más de un mes de recuperación, el sueco ha trabajado de forma muy intensa para poder ayudar a sus compañeros con la mayor brevedad posible.

Sería el segundo partido de la temporada en el que Tizona pueda contar con sus 12 efectivos en plena forma. “Hemos entrenado con todos, cierto es que Marquis y Felix entrarán en rotación, pero con cierto control de minutos. Han hecho un esfuerzo por acelerar la recuperación y gracias a ese esfuerzo hemos entrenado a un nivel mejor”, confirma Jordi Juste.

Por su parte, Gipuzkoa Basket llega a Burgos con el objetivo de seguir sumando tras conseguir su primera victoria en la jornada 4 ante Cartagena. Los de Sergio García visitan El Plantío tras disfrutar de su jornada de descanso la semana pasada y con la motivación alta después de cosechar el primer triunfo del año.

Para el equipo vasco, el partido representa una gran oportunidad: ganar fuera de casa ante un rival directo reforzaría sus opciones de escalar posiciones y ganar confianza en una liga que se está presentando con una igualdad máxima en la que cualquier equipo puede dar la sorpresa.

Jordi Juste ha realizado una valoración sobre el rival de mañana. “Es un equipo que comparte muy bien el balón, juegan muy bien a nivel de espacios y tienen una identidad muy dura y aguerrida, tenemos que estar concentrados y luchar los 40 minutos”.