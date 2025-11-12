Choca contra un árbol en Miranda tras sufrir un desvanecimiento

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer resultó herida tras sufrir un accidente en Miranda de Ebro. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 10.45 horas en la que se informaba de un accidente.

En el aviso se señalaba que un turismo que circulaba por la Ronda del Ferrocarril, a la altura del número 13, se ha salido de la vía y ha chocado contra un árbol.

La persona que realizó la llamada al 1-1-2 informa que, al parecer, la conductora, de unos 70 años, ha sufrido previamente un mareo, solicitan asistencia para ella.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.