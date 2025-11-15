El UBU San Pablo Burgos 2031 no quiere alejarse de la parte alta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 recibe este domingo 16 de noviembre a las 12:00 al Confía Base Oviedo, en la décima jornada de la División de Honor Plata. Un partido que se presenta clave para los cidianos, que buscan volver a la senda del triunfo y reforzar sus aspiraciones en la parte alta de la tabla.

El equipo burgalés llega a este partido con buenas sensaciones y la motivación de brindar a su afición una nueva victoria. Lo hará en su tierra y en su casa: El Plantío, tras tres partidos seguidos jugando a domicilio. Los dos puntos en juego serán vitales para mantener el pulso con aquellos equipos que se sitúan en los puestos de privilegio de la clasificación.

Los de tierras del Cid llegan a este encuentro con 11 puntos cuartos en la tabla, tras perder en la última jornada de la División de Honor frente al líder, Fundación Agustinos Alicante, en su propio terreno.

Esta situación no les achanta y están preparados para dar batalla e imponerse a los ovetenses. Además, este encuentro será el debut de Samuel Trives como primer entrenador del equipo tras la marcha de Jorge Berzosa. Sin embargo, no será la primera vez que asume esta tarea, ya que hace unas semanas ya se hizo cargo durante un partido, ante la ausencia por enfermedad de Berzosa.

Por su parte, el conjunto rival también llega a este duelo con una derrota reciente en casa, en su caso frente al Club Cisne Colegio Los Sauces. Sin embargo, tal y como destacan desde el equipo técnico, se trata de un equipo que está “creciendo” en cada jornada, con jugadores que destacan a nivel ofensivo, y con mucho recurso en ataque.

Ambos equipos ya se vieron las caras hace pocos meses, durante un partido de pretemporada, donde los burgaleses salieron victoriosos. De cara a este nuevo duelo confían en volver a repetir gesta y, aupados por el apoyo de su afición, hacerse con los dos ansiados puntos.

Trives destaca que el Confía Base Oviedo" es un equipo que está creciendo conforme avanzan las jornadas". Ofensivamente, "tiene jugadores muy rápidos en el uno contra uno. Es un equipo con mucho recurso en ataque, que está muy bien trabajado y cada vez está asentándose en la categoría, compitiendo mejor y poniendo los partidos más difíciles”.

En defensa "es un equipo duro, con gente muy rápida, que le da profundidad, agresividad, que no baja los brazos nunca. Ha tenido varios partidos donde ha remontado más de cinco goles. Es un equipo que nunca se rinde ni tira la toalla y va a ser un rival complicado”.

Por ello, avisa, "tenemos que ser muy sólidos en defensa para poder neutralizar su ataque, sus acciones uno contra uno y su lanzamiento exterior. Jugar con las ideas claras, con un pase más, con nuestros recursos e intentar que los puntos se queden en El Plantío”.