Defensa y ritmo: las armas del UBU San Pablo Burgos 2031 para frenar a Soria

El UBU San Pablo Burgos afronta este domingo (30 de noviembre, 12:00 h) una nueva prueba de fondo en El Plantío, donde recibirá al Club Balonmano Soria en un duelo de realidades opuestas, pero con un punto en común: ambos equipos llegan con los dos puntos entre ceja y ceja. Los burgaleses, asentados en la tercera plaza de la clasificación con 15 puntos -a solo uno del liderato- quieren prolongar su buen momento y añadir una victoria más que les mantenga en la pelea directa por los puestos de privilegio. Por su parte, Soria, recién ascendido y actualmente en el 13.º puesto con 6 puntos, acude herido después de caer en su pabellón por la mínima ante el Cisne (31-32) y con la urgencia de escapar cuanto antes de la zona baja.

El equipo cidiano llega con la moral reforzada tras su solvente victoria a domicilio por 26-32 en la última jornada frente al Trops Málaga, una muestra de madurez competitiva fuera de casa que sirve de impulso de cara a un partido trampa. Porque la visita del conjunto soriano traerá consigo un foco inevitable: Marcos ‘Marquinhos’ Vinicius Braga, máximo goleador de la competición y gran referente del equipo amarillo. El lateral derecho brasileño promedia más de 8 goles por partido, lleva cerca de 90 tantos en lo que va de liga, y es el faro ofensivo de Soria, además de un rostro bien conocido en Burgos: defendió los colores cidianos en la temporada 2020/21. Su regreso a El Plantío añade un matiz especial a un partido donde su capacidad anotadora será una de las grandes amenazas para la defensa local.

Pese a su posición en la tabla, Soria ha construido un bloque aguerrido que se apoya en la inspiración de Marquinhos y en el trabajo de piezas importantes como Henrique Petter Solenta o Sergio Sarasola en el lateral izquierdo. Además, han emergido hombres como Martín Santano -autor de 8 goles en la última jornada- que demuestran que el peligro soriano no se limita a un solo nombre. El equipo amarillo cuenta con un poderoso trío de pivotes (Martín Delfini, Benjamín Illesca y Rubén Etayo), capaces de cargar el juego interior y castigar cualquier desconexión defensiva. Su portería, con Eric Roberto, Felipe Ignacio García y Francisco Revuelta alternándose bajo palos, combina juventud y rendimiento, aunque la irregularidad ha sido hasta ahora su principal escollo.

Para el UBU San Pablo Burgos 2031, el choque también guarda una historia de reencuentros: Marcos García, uno de los fichajes de esta temporada, vivió cinco campañas en Soria. Su crecimiento como lateral izquierdo y su encaje en el sistema cidiano le han convertido en una pieza valiosa para el ataque burgalés, y su experiencia frente a su antiguo club aporta un conocimiento añadido que puede resultar clave en el planteamiento defensivo.

El Plantío volverá a ser un factor determinante. Los burgaleses se están acostumbrando a hacerse fuertes en casa: el equipo permanece invicto como local y está convirtiendo su pabellón en un fortín que refleja carácter, intensidad y una conexión sólida con la grada. Con una defensa que va a más y un ataque coral, el UBU San Pablo Burgos 2031 aspira a imponer su ritmo desde el inicio para evitar que Soria se sienta cómodo en un intercambio de golpes, escenario en el que su estrella Marquinhos suele moverse con facilidad.

Cerrar el mes de noviembre con un triunfo sería una declaración de continuidad para los de orillas del Arlanzón, pero también un paso más en un camino en el que cada punto cuenta y cada jornada exige mantener la personalidad cidiana que ha caracterizado al conjunto burgalés desde el inicio del curso.

Soria llegará sin nada que perder y con un goleador descomunal; Burgos, con la ambición intacta y una oportunidad inmejorable de afianzarse en la zona alta. Un derbi castellano y leonés con aroma de las grandes citas, un choque de energías opuestas y una grada que buscará empujar a los suyos hacia una nueva victoria.

El entrenador, Samuel Trives, destaca que “la aspiración está clara, que los puntos y los partidos de casa se queden en casa. Es fundamental para un equipo que quiere luchar por el ascenso a Asobal que todos los partidos de casa pasen por conseguir dos puntos y que nadie se lleve puntos de aquí”.

Sobre el rival, destaca que "tiene jugadores de primera línea con mucha experiencia. Todo el mundo destaca siempre a uno o dos, pero creo que lo peligroso de Soria es el bloque”.