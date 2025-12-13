El Grupo Ureta Tizona Burgos busca dar la sorpresa ante Estudiantes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El grupo Ureta Tizona Burgos intentará dar la sorpresa a domicilio ante uno de los grandes equipos de la categoría, el Movistar Estudiantes, el domingo, a las 11.30 horas, en el Movistar Arena. Un gran reto con el que los de Jordi Juste buscan salir de una situación que "no es la ideal", según reconoce el técnico.

Juste ha visto a los jugadores en buena disposición. “La semana ha ido bien. Están todos sanos, sin ningún contratiempo. A pesar de la derrota la actitud es positiva, creo que hemos sacado un aprendizaje positivo. Ahora vamos a Madrid con ambición y dar la sorpresa contra Estudiantes”, destaca.

El conjunto burgalés llega con el objetivo claro de no despedirse de Madrid con las manos vacías. Tras una campaña de algún que otro altibajo en la liga, Tizona ha demostrado que puede competir de tú a tú con rivales de nivel y no será un oponente sencillo para los de Toni Ten.

Los estudiantiles llegan con la moral reforzada tras un triunfo importante en la última jornada, donde la aportación de varios jugadores fue clave para asegurar la victoria en Palma de Mallorca ante Palmer Basket. Pese a haber tenido algunos problemas con el acierto exterior (7 de 25), el grupo mostró buen ritmo con el juego interior y con el reparto de balón, llegando a las 20 asistencias en el choque.

El equipo buscará imponer su ritmo desde el salto inicial, apoyándose en su profundidad de plantilla y en la intensidad defensiva. Una plantilla sobradamente conocida a nivel nacional y continental que durante esta semana ha seguido creciendo con la llegada de Sergi García, que se ha puesto a las órdenes de los madrileños tras terminar su corta etapa en Recoletas San Pablo Burgos.

Jordi Juste ha valorado la llegada de la nueva incorporación colegial: “Sobre la llegada de Sergi García me gustaría destacar la verticalidad y ese punto defensivo mayor que les puede aportar”. También ha tenido unas palabras para el Movistar Estudiantes en su conjunto: “Concede muy poco rebote ofensivo, por lo que tenemos que evitar las pérdidas e intentar conseguir tiros en cada ataque”.

El Grupo Ureta Tizona Burgos llega a la cita con mucha ambición y con ganas de comenzar con buen pie el carrusel de partidos que tiene por delante en los próximos días, y es que el del domingo es el primero de los tres compromisos que los de Jordi Juste disputarán en cuestión de una semana.

Finalizado el paso por la capital, Tizona regresa a su feudo para afrontar las dos fechas ligueras inmediatas ante Palmer Basket (miércoles 17, 20:00 horas) y HLA Alicante (domingo 21, 12:00 horas).