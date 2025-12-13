El Recoletas San Pablo Burgos roza la gesta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El San Pablo Burgos estuvo a un palmo de firmar una de esas victorias que definen temporadas y cambian el ánimo de un vestuario. En un ejercicio de valentía, táctica y personalidad, el equipo de Porfi Fisac tuteó al Unicaja en el Martín Carpena, liderando el marcador durante gran parte del encuentro, pero terminó cediendo en un último cuarto de gran desgaste físico ante el poderío local (99-91). La derrota duele por lo cerca que estuvo el triunfo, pero deja un mensaje claro y alentador para el conjunto burgalés: con este nivel de competitividad, hay motivos firmes para la esperanza.

Desde el salto inicial, el San Pablo Burgos exhibió una ambición notable, compitiendo sin complejos y con un plan muy bien definido por su técnico, Porfi Fisac. El planteamiento táctico fue tan valiente como eficaz: una defensa zonal combinada con ataques largos y pausados que buscaban alargar las posesiones y drenar la energía del Unicaja.

Los malagueños, con una Copa del Rey cada vez más cerca, entraron en la pista sin la tensión necesaria, cayendo en la trampa burgalesa. La zona de Fisac generó una notable ansiedad en el ataque local, forzando tiros precipitados y malas comunicaciones defensivas. El debutante Ethan Happ mostró de inmediato una nueva dimensión para el juego interior del San Pablo, aportando solidez con sus 14 puntos y 6 rebotes, mientras que Jhivvan Jackson (25 puntos y 4 asistencias) asumió los galones ofensivos con naturalidad, destapando su talento anotador.

Con un parcial de 13-20 en el primer cuarto, y un Ibon Navarro visiblemente enfadado en el banquillo rival, el Burgos no solo mandaba en sensaciones, sino que creía firmemente en la posibilidad de dar el golpe. Al descanso, y a pesar de un pequeño arreón local, el luminoso reflejaba un ajustado 41-43, con el San Pablo plenamente en la pelea.

El paso por vestuarios no alteró el guion. El tercer cuarto confirmó el dominio visitante. El San Pablo Burgos, con Dani Díez incisivo desde el perímetro, no solo sostuvo el intercambio de canastas, sino que manejó ventajas cercanas a la decena de puntos. El equipo burgalés demostró criterio, castigando los errores del rival y sin caer en las prisas que a menudo condenan a los equipos de la zona baja.

Sin embargo, la inmensa profundidad de banquillo del Unicaja y la inevitable exigencia física del planteamiento de Fisac comenzaron a pasar factura. El talento del conjunto malagueño, hasta entonces dormido, encontró una vía de escape. Aunque el Burgos seguía por delante (68-71 al final del tercer cuarto), la balanza comenzaba a inclinarse sutilmente.

El último cuarto fue el punto de inflexión, un reflejo del enorme desgaste físico burgalés. El Unicaja, espoleado por el orgullo y la calidad individual, firmó un demoledor parcial de 31-20 para sellar la victoria.

El cambio de pulso llegó con la energía y el liderazgo de Alberto Díaz, que contagió a sus compañeros. El dominicano Chris Duarte (23 puntos, 5/7 en triples y 27 de valoración), que hasta entonces había sido la única vía de producción malagueña, encontró la continuidad en el tiro y se erigió en el mejor jugador del partido. Junto a él, las descargas de Perry y el acierto de Sulejmanovic terminaron por inclinar definitivamente la balanza.

A pesar de la reacción local, el San Pablo Burgos no se rindió. Peleó cada posesión hasta el final, pero la falta de frescura en el tiro y la rotación más corta fueron factores insalvables ante un Unicaja que sacó el triunfo a flote más por calidad individual que por un juego colectivo brillante.

El San Pablo Burgos abandona Málaga con la décima derrota de la temporada (1-9), lo que lo mantiene hundido en la parte baja de la tabla. No obstante, el consuelo es sencillo y muy valioso: el equipo compitió de tú a tú contra un candidato a la Copa del Rey. El valiente planteamiento de Fisac y el buen nivel de Jackson y Happ demuestran que el equipo tiene talento y argumentos para luchar por la permanencia.

El Unicaja llega a tiempo, sacando la victoria adelante con un sprint final que le permite colocarse 7-3, pero queda claro que la ACB, como demostró este revitalizado San Pablo Burgos, no permite ni un gramo de pereza. El conjunto burgalés, pese al dolor de la derrota ajustada, sale reforzado en identidad y en la certeza de que tiene las herramientas para cambiar su dinámica y competir al máximo nivel.

UNICAJA - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS, 99-91

Unicaja: Perry (16), Kalinoski (5), Barreiro (5), Tillie (3), Balcerowski (1) -quinteto inicial- Audige (0), Webb III (15), Díaz (7), Djedovic (7), Sulejmanovic (11), Rubit (6) y Duarte (23).

Recoletas Salud San Pablo Burgos: Jackson (25), Gudmundsson (5), Fischer (11), Meindl (5), Happ (14) -quinteto inicial- Samuels (8), Nzosa (-), Rubio (-), Almazán (0), Corbalán (8), Díez (13) y de Sousa (2).

PARCIALES Primer Cuarto: 17-21 Segundo Cuarto: 24-22 Tercer Cuarto: 27-28 Cuarto Cuarto: 31-20

ÁRBITROS: Arnau Padrós, Joaquín García y Guillermo Ríos.

PABELLÓN: Martín Carpena ante 8277 espectadores.