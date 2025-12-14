El Grupo Ureta Tizona Burgos planta cara al Estudiantes pero cede en el último cuarto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos salió derrotado del Movistar Arena tras caer por 102-85 ante el Movistar Estudiantes, en un encuentro correspondiente a la Primera FEB que se decidió en el último cuarto. El conjunto burgalés compitió durante buena parte del partido, pero no pudo sostener el ritmo final impuesto por los locales ante más de 7.600 espectadores.

El inicio fue complicado para los visitantes, superados por la intensidad defensiva del Estudiantes y con dificultades para encontrar fluidez ofensiva. Aun así, Tizona se mantuvo en partido gracias al acierto exterior de Jackson, que asumió galones desde el perímetro para evitar una brecha mayor al término del primer cuarto.

En el segundo periodo, el equipo de Jordi Juste mejoró sensiblemente. La entrada de Jan Zidek y Arnau Parrado aportó energía y puntos, permitiendo a los burgaleses igualar el marcador durante varias fases del cuarto. La defensa subió líneas y el trabajo colectivo permitió llegar al descanso con opciones reales, pese a la ligera ventaja madrileña.

Tras el paso por vestuarios llegó el mejor momento del Tizona Burgos. El tercer cuarto fue claramente visitante, con un parcial favorable que neutralizó la diferencia y llevó el partido a un intercambio de golpes. Jackson continuó liderando el ataque, bien secundado por Ramón Vila y Ayoze Alonso, mientras el equipo crecía desde la intensidad defensiva.

Sin embargo, el esfuerzo pasó factura en el último periodo. El Estudiantes encontró soluciones desde el banquillo y castigó cada error burgalés con transiciones rápidas y mayor presencia en la pintura. El desacierto en el tiro y la acumulación de pérdidas condenaron a un Tizona que fue perdiendo contacto con el marcador.

Los locales rompieron definitivamente el encuentro con un parcial demoledor en los últimos minutos, aprovechando su profundidad de plantilla y el acierto exterior. A pesar de los intentos de reacción, el conjunto visitante no pudo frenar la sangría defensiva ni igualar el ritmo anotador rival.

Jackson fue el jugador más destacado del Tizona con 20 puntos y 27 de valoración, mientras que Arnau Parrado y Jan Zidek también aportaron en ataque. No obstante, el equipo echó en falta mayor regularidad colectiva y contundencia defensiva en los momentos decisivos.

La derrota deja al Grupo Ureta Tizona Burgos con la sensación de haber competido durante tres cuartos, pero sin premio final ante un rival que supo cerrar mejor el encuentro. El equipo deberá extraer conclusiones de cara a las próximas jornadas para mantener la línea competitiva y corregir los errores mostrados en el tramo final.

MOVISTAR ESTUDIANTES - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 102-85

Movistar Estudiantes: Granger (22), Garino (12), Vaulet (11), Nwogbo (12), Silverio (6). También jugaron: Gonzálex Pérez, Giovannetti (4), Filipovic (3), Salin, Garcia Calvo (8), Mc Grew (18), Lopez Barrantes (6).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (20), Parrado (12), Brown-Ferguson (7), Alonso, Seonae (3). También jugaron: Terins (7), Vila (9), Gil Garcia (3), Huelves, Zidek (10), Jofresa (6), Alonso Ruiz (8).

PARCIALES Primer Cuarto: 22-15. Segundo Cuarto: 32-26. Tercer Cuarto: 12-28. Cuarto Cuarto: 36-16.

ÁRBITROS: Paula Lema (colegio gallego), acompañada por Angel Antonio, Marc Garcia.

PABELLÓN: Movistar Arena.