El Grupo Ureta Tizona Burgos busca un cambio de rumbo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos afronta este miércoles un nuevo compromiso liguero con la visita del Palmer Basket, en un encuentro que se disputará en El Plantío, a partir de las 20.00 horas, y que se presenta como una prueba exigente para el conjunto burgalés tras los resultados obtenidos en las últimas jornadas.

El partido ante el cuadro de Lucas Victoriano supone el primero de los dos choques que Tizona disputará esta semana en su casa, antes de cerrar sus encuentros como local en 2025 este domingo, con la jornada 13 ante HLA Alicante (12:00 horas).

El plantel de Jordi Juste llega a la cita con la ambición de hacer valer los buenos momentos que el equipo dispuso el domingo en el Movistar Arena pese a la derrota ante los colegiales.

El Plantío volverá a ser un elemento diferencial, con una afición que está respondiendo y empujando al equipo en cada partido como local y que, pese al horario intersemanal, acudirá fiel a su cita con el baloncesto.

Este carrusel de partidos deja lastrados a los equipos y el Club Baloncesto Tizona ha sido uno de los damnificados. En el partido disputado en la capital, Rodrigo Seoane sufrió un esguince que le permitió finalizar el choque, pero que le ha lastrado en los momentos posteriores y será baja en el encuentro de este miércoles. La evolución determinará su presencia o no en la jornada del domingo ante Alicante.

Con la etiqueta de recién ascendido llega a Burgos un Palmer Basket que está teniendo un inicio de temporada complicado. Habiendo disfrutado ya de su jornada de descanso, el equipo balear se encuentra con un balance de 2 victorias y 8 derrotas, después de conseguir el segundo triunfo en la pasada jornada en casa ante Cartagena.

Las sensaciones no son las mejores, pero el equipo de Lucas Victoriano llega con la intención de seguir sumando y coger algo de aire en la recta final del año. Jordi ha tenido unas palabras sobre el equipo rival.

En cuanto a nombres se refiere, dos de las amenazas principales de los visitantes residen en Hansel Atencia y Nuno Camacho, ambos con cerca de 12 puntos de valoración por partido. También la reciente incorporación del georgiano Duda Sanadze ha reforzado el juego exterior de los mallorquines.

En la previa del encuentro, Juste destacó que Palmer "ha cambiado mucho, lo que más ha cambiado es el alma del equipo y su confianza". Sobre Atencia, indicó que "es un jugador que ya conocemos en la liga y es capaz de dominar los partidos”.