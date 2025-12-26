El Grupo Ureta Tizona, ante una difícil visita a Palencia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos visita al Palencia este domingo, a las 19.00 horas, en un partido que llega después de la última derrota en liga ante Alicante en El Plantío. El entrenador del equipo burgalés, Jordi Juste, señala que, anímicamente, la plantilla está "bien".

A pesar de las derrotas, el equipo "viene a entrenar con ganas, con ánimo, y el trabajo semanal, la verdad es que es bueno".

El apartado de bajas no varía respecto al pasado domingo ante HLA Alicante, y el técnico catalán podrá contar con la plantilla en su totalidad, con la excepción de Rodrigo Seoane, que sigue inmerso en su proceso de recuperación del esguince que sufrió en la capital ante los colegiales. Al respecto de cómo se encuentra el plantel ha respondido Jordi en la rueda de prensa previa al choque que puede contar con todos los demás.

El domingo espera un rival, sobre el que Juste dice que "prefiero su irregularidad a nuestra inconsistencia". Añadió que "quizás fuera todos los equipos perdemos algo de de nuestra esencia, pero en casa y en ese ambiente, esa atmósfera que ellos son capaces de crear siempre, es muy complicado jugar".

Se trata de un plantel con "muchísimos manejadores, creo que es el equipo que que más juego de pick and roll tienen". A ello, añadió que "son muy hábiles con con los manos a manos o bloqueos directos encadenados".

El Pabellón Municipal de los deportes de Palencia siempre es una salida complicada y es que la afición se encuentra muy volcada con el equipo y se deja hasta el último aliento para empujar a los suyos hacia la victoria en cada partido. Jordi ha elogiado a la afición palentina y al entorno que generan en la grada. “En casa es un equipo temible, crean una atmósfera en la que resulta muy complicado jugar”, apuntó.

Con un balance actual de 8 victorias y 5 derrotas, gran parte de su aportación ofensiva reside en 3 nombres: Adam Kunkel (14,6 puntos por partido), Alec Wintering (13,1) y Josip Vrancik (12,5). Juste destacó que “Vrankic es un jugador clave al que buscaremos castigar con el ritmo. Es un equipo sólido que llega en un mes complicado pero que querrán cerrar el año bien, por lo que tendremos que estar preparados”.

El conjunto de Natxo Lezkano llega a la cita como el equipo que menos puntos encaja de la categoría (73 puntos de media en contra por partido), por lo que saber aprovechar los pequeños resquicios que ofrezcan en defensa puede ser una de las notas principales por las que se pueda decidir el resultado.

El de este fin de semana será el último compromiso que los burgaleses disputen antes del partido de cuartos de final de Copa España FEB ante Movistar Estudiantes (7 de enero en Madrid), ya que en la jornada 15 los jugadores de Tizona disfrutarán del descanso que aporta ser un total de equipos impares en la categoría.