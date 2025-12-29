El Recoletas Salud San Pablo Burgos busca un cambio de rumbo para cerrar 2025

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Salud San Pablo Burgos busca un cambio de rumbo para cerrar el año con una ansiada victoria, tras 11 derrotas en los 12 partidos disputados en la temporada. Buscará ese cambio este martes, a las 18.00 horas, en el Coliseum, ante el Dreamland Gran Canaria.

El equipo que dirige Porfi Fisac buscará ser consistente durante los cuarenta minutos del encuentro para tratar de alcanzar su segunda victoria de la temporada de Liga Endesa y poder brindarle una alegría a la afición burgalesa con la que despedir en positivo el año en casa.

El entrenador segoviano ha señalado en la previa la necesidad de competir a lo largo de todo el partido para tener opciones de hacerse con el triunfo: “Le pido al equipo la máxima exigencia de hacer cuarenta minutos al máximo nivel para ver si podemos ganar o no”, sobre lo que ha subrayado: “Necesito cuarenta minutos, con quien esté en la pista, dando el máximo nivel que cada uno tenga”.

Porfi Fisac ha hablado de las ausencias de Raul Neto por un proceso gripal y de Dani Díez por el problema en la fascia del pie que les dejaron sin poder participar en el último partido frente a Kosner Baskonia: “Es verdad que nos están condicionando mucho las bajas que estamos teniendo de Raúl y de Dani, que son ahora mismo nuestro base titular y nuestro 3-4 titular. Los demás están

trabajando bien en estas condiciones, las están supliendo con bastante carácter y, en momentos determinados, el equipo es capaz de competir y de hacerlo a buen nivel, pero nos falta esa parte de talento final para poder conseguir la victoria”.

En el parte médico de los burgaleses, el técnico ha apuntado que será difícil que Díez pueda estar disponible para el duelo de este martes: “Él está sufriendo bastante y he de reconocer el gran trabajo que están haciendo el cuerpo médico y nuestro preparador físico, pero creo que va a ser difícil que llegue”, mientras que Neto “tiene más opciones de poder llegar”.

Entre el resto de jugadores, Fisac ha desgranado: “Ethan Happ ha tenido una pequeña molestia, una inflamación en la lesión que él ya tenía, pero pensamos que puede llegar, y Juan Rubio parece que está bastante mejor después del otro día en cuanto a su pubalgia”.

A pesar de los percances físicos que pueda haber en la plantilla, el entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos ha afirmado: “Da igual quién esté o cómo estemos. Cada partido para nosotros es una ilusión, una alegría y un sueño por conseguir ganar y levantar esa cara que tenemos bastante baja porque estamos los últimos”.

Sobre esta idea, el segoviano ha expuesto: “Creo que es importante para nosotros y es importante para el grupo lograr una victoria que te haga ver que no están tan lejos los que están encima de ti, que no hay tanta distancia como muchas veces parece, y siempre ser positivos en ese aspecto de trabajar durante la semana”.

Dreamland Gran Canaria arranca esta decimotercera jornada desde la novena posición de la tabla, con un balance de cinco victorias y seis derrotas. Los de Jaka Lakovic llegan con la moral reforzada tras imponerse en el derbi canario frente a La Laguna Tenerife (70-71), en un triunfo colectivo donde los visitantes finalizaron con cinco jugadores en dobles dígitos de valoración: Isaiah Wong, Ziga Samar, Mike Tobey, Braian Angola y Pierre Pelos. Louis Labeyrie ha destacado en este primer tramo de Liga Endesa como el cuarto jugador de la competición con mejor porcentaje desde el perímetro (53,8% de acierto exterior), en una plantilla claretiana que traerá de vuelta al Coliseum a Miquel Salvó, y de la que Porfi Fisac ha destacado: “Es una plantilla con mucho criterio, bien hecha”.

El técnico del Recoletas Salud San Pablo Burgos ha valorado las fortalezas de Dreamland Gran Canaria, un equipo al que dirigió durante dos temporadas de Liga Endesa. “Son muchas, el control del juego y la buena disposición defensiva que tienen sus dos bases, es un equipo muy sólido en cuanto a su planteamiento ofensivo, tiene la capacidad de jugar con muy buen criterio, con un buen ritmo a medio campo, es capaz de limitar al máximo tus ideas de contraataque, es de los equipos que no deja correr mucho y eso será uno de los puntos importantes en el partido”.

Sobre qué debe hacer su equipo, Fisac destacó que “hay otro aspecto para nosotros básico hasta ahora y es nuestro porcentaje en los tiros, tanto para ellos como para nosotros, tiene que ser uno de los puntos claves”.

Para poder sumar la segunda victoria del curso, el entrenador ha hecho hincapié en la necesidad de cambiar la mentalidad: “Más tarde o más temprano, vamos a ser capaces de pasar de ese modo competitivo a ser capaces de tener ese modo de ganar. El gran problema que tenemos es las cabezas, el no bajarlas del todo para no deprimirnos, eso es lo más importante”.