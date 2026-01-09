El Recoletas Burgos Caja Rural ya solo piensa en la liga

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Recoletas Burgos Caja Rural regresa a la competición doméstica, con el objetivo de seguir manteniendo el liderato en la clasificación. Y lo hace recibiendo, este domingo 11 de enero (13:00 horas) a FC Barcelona Rugby, en el campo Bienvenido Nieto de Burgos.

El conjunto burgalés terminó el año con una amarga derrota en Copa del Rey que se vio superado frente a un sólido Silicius Alcobendas Rugby, y acabo cayendo por segundo año consecutivo en la primera ronda de la competición, por lo que solo queda ya concentrarse en la liga y seguir construyendo e interiorizando diferentes aspectos del juego, que servirán para afrontar los siguientes compromisos.

De hecho, tal y como explica el técnico, José Basso, “este es un encuentro importante para el equipo, de cara a ir apuntalando cosas que se han ido trabajando, detalles concretos del juego, que se tienen que ver plasmados en el terreno de juego”.

Los dirigidos por José Basso y Nicolás Herreros llegan al séptima jornada de la liga como lideres, con 21 puntos, dos más que el Vrac Quesos Entrepinares, segundo clasificado, que tiene una partido menos.

Los burgaleses quieren mantener ese primer puesto de la clasificación para poder jugar con una mentalidad absoluta. "Nos enfrentamos al noveno clasificado. Para nosotros es un duelo que hay que ganar y lo hemos preparado con el objetivo de salir al terreno de juego con la mentalidad fuerte y con la meta de mantener el nivel de concentración desde el inicio, tanto en defensa como en ataque", analizó José Basso en la previa.

El conjunto burgalés recibe en Burgos al FC Barcelona y después de lo visto en último encuentros, donde se impuso al actuar campeón de liga el CR Inexo El Salvador (20‐10), "esperamos encontrarnos con un equipo reforzado, sin complejos y que intentará competir hasta el pitido final. Es la imagen que hemos visto en sus últimos partidos.

Tenemos que basarnos en la defensa y control del partido, además de aumentar un poquito nuestro nivel ofensivo para este duelo frente a nuestros aficionados. Demostrar que tenemos el nivel de otras temporadas", comentó.

Para este decisivo encuentro, el cuerpo técnico podrá contar con el total de la plantilla, incluidos los internaciones que podrán disponer con minutos de juegos (Iker Aduriz, Santiago Ovejero, Vicente Boronat y Iñaki Mateu). Imanol Urraza y Noah Canepa no están convocados.