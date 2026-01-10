El Grupo Ureta Tizona Burgos quiere regresar a El Plantío con victoria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos vuelva a su cancha después de tres semanas. Lo hace este domingo, a las 18.00 horas, ante el Hestia Menorca, con el objetivo de volver de nuevo a la senda de la victoria después de una mala racha de resultados.

Enfrente habrá un rival que está asentado en la mitad de la tabla con el mismo número de victorias que de derrotas: 7. El equipo de Javier Zamora llega a Burgos en una buena dinámica, con tres triunfos consecutivos ante Melilla, Fuenlabrada y Alicante.

Los de Jordi Juste, empujados por el apoyo de su afición, tratarán de sumar de nuevo en positivo con un resultado que les dé algo de oxígeno y les permita alejarse de la parte baja de la tabla clasificatoria.

El entrenador ha declarado que afrontan el partido con mucha responsabilidad teniendo en cuenta cómo se encuentra la tabla clasificatoria. Una de las claves del encuentro puede residir en mantener la concentración durante los cuarenta minutos, ya que Menorca es un equipo que en defensa “genera muchos problemas”. En cuanto al apartado de lesiones, ‘Totte’ Alonso fue baja de última hora en el compromiso copero por enfermedad, pero ha evolucionado favorablemente desde entonces y podrá ser de la partida.

El otro nombre marcado en rojo en la lista de bajas era el de Rodrigo Seoane, que después de reincorporarse a los entrenamientos con el grupo entrará en la convocatoria después de la lesión sufrida el pasado 14 de diciembre.

El equipo de Mahón se encuentra en su tercera temporada en Primera FEB desde que consiguiera el ascenso desde la categoría inferior (la misma temporada que Tizona) y quiere consolidarse como un equipo habitual de los PlayOffs. Los de Javi Zamora se han reforzado bien y la llegada de Thad McFadden en el mes de noviembre ha aportado veteranía y aportación en ataque (más de 12 puntos de media por partido).