El Grupo Ureta Tizona Burgos se desmorona de nuevo y cae en El Plantío

Grupo Ureta Tizona Burgos no pudo romper su mala racha y sumó su tercera derrota consecutiva, esta vez, los de Jordi Juste cayeron en casa en un encuentro muy disputado en la primera mitad, pero que se les fue de las manos en el tercero y no consiguieron recuperar ya.

Grupo Ureta Tizona Burgos necesitaba ganar en casa para poner fin a su mala racha y escapar de la zona peligrosa, pero lo cierto es que los de Jordi Juste no iba. atenerlo fácil ante un Hestia Menorca lanzado en las últimas jornadas. Tardaron poco los burgaleses en comprobar el porqué los menorquines han dado un enorme paso al frente en las últimas jornadas y e seguida se toparon con una gran defensa en zona que les generó muchos problemas. Un escollo que conseguían salvar en principio los locales con un triple de Ramón Vilà (5-2). El catalán fue la tabla de salvación de los suyos en los primeros compases del encuentro, moviendo bien el balón y generando huecos para impedir que el rival, muy agresivo en todas sus líneas, abriese brecha en el luminoso, aunque Cone, muy activo en el ataque menorquín, conseguía colocar el 9-12 mediado el primer cuarto. Lo igualaba de nuevo Terins con un triple, dando alas a un Grupo Ureta Tizona Burgos que a partir de ahí se hacía con el. mando del partido, anulando por completo el ataque de los baleares y calmando el juego para controlar las pérdidas y los errores y buscar con calma la mejor opción. Unos minutos de buen juego que permitían a los de Jordi Juste darle de nuevo la vuelta al marcador para colocarse con seis puntos de ventaja (18-12). Sin embargo, no aguantaba durante demasiado tiempo la intensidad el conjunto local y en los últimos dos minutos Hestia Menorca tomaba el relevo para ajustar el marcador al final del cuarto (18-16).

Movía el banquillo Juste en el inicio del segundo cuarto y Parrado y Totte Alonso asumían el mando en los locales para frenar la reacción de su rival y volver a poner tierra de por medio (23-16, minuto 12). No conseguían los pitiusos sacudirse la presión el rival y con tres tiros libres los burgaleses conseguían elevar su renta hasta los 10 puntos cuando se cumplía el minuto 13 de partido (28-18). Sin embargo, los visitantes no estaba dispuestos a bajar los brazos, movían fichas, cambiaban de defensa y apretaban los dientes, cortando el juego ofensivo de los locales y aprovechando su buen hacer en el rebote para salir a la contra y firmar un parcial de 0-7 que les colocaba a solo tres puntos del rival con casi seis minutos todavía por delante hasta el descanso (28-25). Aguantaba el tipo Grupo Ureta Tizona Burgos gracias a su acierto exterior, aunque seguía apretando Hestia Menorca, que conseguía reducir las diferencias a solo un punto (36-35, minuto 17). Sufrían los locales que apenas conseguían pisar la zona contraria y veían cómo, con dos triples consecutivos, los visitantes conseguían ponerse de nuevo por delante para irse al descanso con 44-47 en el marcador.

Lobo se había convertido en una pesadilla para los burgaleses en la recta final de la primera mitad, y siguió siéndolo en el inicio de la segunda, rompiendo una y otra vez la defensa de los locales para impedir que estos retomasen la delantera (46-54). Gil aguantaba con vida a los de Juste con cinco puntos consecutivos y Seoane aparecía en el momento idóneo para poner el 54-56. La defensa local había conseguido por fin frenar a los pitiusos. Pero movían ficha los visitantes, que conseguían frenar la reacción de los locales y protagonizar un nuevo arreón que le llevaba a colocar el +10 en el luminoso a falta de 4 minutos para el final del cuarto (55-65). esta vez, sin embargo, no hubo reacción de los burgaleses. Hestia Menorca mantuvo la presión defensiva y barrió de la pista a un rival que no conseguía centrarse y cometía error tras error, viendo cómo el rival se iba hasta los 016 puntos de diferencia (58-74). Una renta que los locales apenas conseguían reducir antes del final del cuarto (62-76).

Tenía claro Hestia Menorca el plan de partido para los últimos diez minutos y los locales conseguían mantener la intensidad defensiva para no dar vida a un Grupo Ureta Tizona Burgos que echó el resto y se fue con todo en busca de la reacción, aunque poco pudieron hacer los de Jordi Juste.

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - HESTIA MENORCA, 85-102

Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (5), Parrado (4), Vilà (14), Totte Alonso (7), Seoane (8). También jugaron: Terins (9), Gil (10), Huelves (5), Zidek (8), Brown (7), Jofresa (6), Ayoze Alonso (2).

Hestia Menorca: Galette (7), Schott (4), Zurbriggen (11), Littleson (19), McFadden (22). También jugaron: Cone (10), Lobo (15), Wembi (6), Rosa (3), Sola (5), Arteaga.

PARCIALES

Primer Cuarto: 18-16

Segundo Cuarto: 26-31 (44-47)

Tercer Cuarto: 18-29 (62-76)

Cuarto Cuarto: 23-26

ÁRBITROS: Sandra Sánchez González (Colegio castellano leonés), Rodrigo Garvin Domingo (Colegio madrileño) e Israel Chacón Blázquez (Colegio madrileño).

SIN ELIMINADOS.

PABELLÓN: Municipal El Plantío.