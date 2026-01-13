Salto histórico de Cristina Gutiérrez en la general del Dakar tras terminar sexta en la etapa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cristina Gutiérrez y su copiloto Pablo Moreno han protagonizado una de las grandes actuaciones del Rally Dakar 2026 al completar la novena etapa en sexta posición, un resultado que les permite entrar por primera vez en el Top 10 de la clasificación general, situándose décimos tras una jornada decisiva de la segunda etapa maratón.

Este resultado cobra aún mayor valor por el contexto de la etapa: una especial extremadamente exigente en términos de navegación, gestión del ritmo y resistencia, disputada sin asistencia mecánica y con un vivac nocturno en pleno desierto.

La novena etapa del Dakar 2026, con 410 kilómetros cronometrados para los vehículos FIA entre Wadi Ad-Dawasir y un vivac instalado en el desierto, puso a prueba a todos los competidores desde el primer kilómetro.

Cristina Gutiérrez partía retrasada en el orden de salida, lo que le obligó a rodar gran parte de la especial envuelta en polvo, sin apenas visibilidad y con dificultad para adelantar. A ello se sumó una pérdida de tiempo en una zona de navegación, donde numerosos pilotos se equivocaron. Pese a estas circunstancias, la piloto española mantuvo la calma, evitó errores mayores y firmó una actuación sólida y constante que le permitió terminar sexta, a solo 14 minutos del ganador, firmando uno de sus mejores resultados en esta edición.

Así calificaba la piloto burgalesa la etapa de hoy: “Cogimos mucho polvo al principio porque salimos muy atrás. Hicimos lo mejor que pudimos conduciendo y creo que todo el mundo se perdió en el mismo sitio. Nosotros perdimos unos minutos, pero hemos terminado y estamos aquí. Algunos pilotos no nos dejaron pasar, así que intentamos hacerlo lo mejor posible”.

Cristina, referencia de Dacia en una etapa que sacude el Dakar

La jornada supuso un auténtico vuelco en la clasificación general. Los errores de navegación y los problemas mecánicos de varios favoritos permitieron a Cristina Gutiérrez ser la mejor clasificada de su equipo, mientras que otros compañeros cedían tiempo de forma significativa.

Gracias a este resultado, la piloto burgalesa asciende cuatro posiciones en la general, pasando del 14.º al 10.º puesto, y se consolida como una de las protagonistas de esta segunda semana del rally. Su actuación la sitúa en disposición de pelear por un resultado histórico, con la posibilidad real de convertirse en la primera mujer en terminar entre los diez primeros del Dakar de coches desde 2005, cuando lo consiguió Jutta Kleinschmidt.

La etapa 9 revolucionó por completo la clasificación general. Nani Roma se coloca líder del Dakar por primera vez desde 2014, seguido a solo 57 segundos por Carlos Sainz, ambos al volante de Ford. Nasser Al-Attiyah, que se perdió en el kilómetro 280, cae a la tercera posición, mientras que Henk Lategan y Mattias Ekström también ceden mucho tiempo tras sufrir problemas mecánicos y de navegación.

La victoria de etapa fue para Eryk Goczał, con Toyota, por delante de Michal Goczał y Toby Price, en una jornada en la que brillaron pilotos menos habituales y varios españoles, tanto al volante como en el asiento derecho.

Dentro del equipo Dacia Sandriders, Cristina Gutiérrez fue la gran referencia del día, siendo la mejor clasificada del equipo en la jornada, mientras que Al-Attiyah se mantiene cerca del podio y Sébastien Loeb conserva la sexta posición de la general.

La décima etapa del Dakar 2026 se disputará íntegramente en Bisha, con 421 kilómetros cronometrados para coches, dominados por arena y dunas. Será la segunda parte de la etapa maratón, aún sin asistencia mecánica, y una de las jornadas más determinantes del rally, donde la gestión del material y la experiencia serán clave.