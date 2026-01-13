La mala racha de resultados sentencia a Juste

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Adiós a Jordi Juste en el Grupo Ureta Tizona Burgos. El club burgalés, a través de un comunicado, informaba de que ha decidido dar por finalizada la etapa de Juste como entrenador de la primera plantilla" tras analizar la evolución deportiva del equipo en lo que llevamos de la presente temporada".

La dinámica del equipo no ha sido buena, muy irregular durante toda la temporada, sin que el ya extécnico del conjunto burgalés haya conseguido dar estabilidad al juego y a los resultados.

Juste deja al equipo en el cuarto puesto por la cola, con un bagaje de cuatro victorias y 11 derrotas en 15 partidos. Después de encadenar tres derrotas, el club ha decidido que es el momento de dar un cambio de rumbo para lo que resta de temporada.

Juste llegó para dirigir al equipo esta temporada procedente del Odile FC Cartagena, después de pasar dos campañas al frente del conjunto murciano.

Desde el club "queremos agradecer enormemente la profesionalidad, el compromiso y la entrega que Jordi ha mostrado en estos meses al frente del grupo, así como su implicación diaria y su trato humano con jugadores y cuerpo técnico", se indicaba en el comunicado". A su vez, "le deseamos la mayor de las suertes en su futuro profesional".

El club informaba también que, desde este momento, Denís Pombar asumirá la dirección del equipo de forma interina, garantizando "la continuidad del trabajo y la preparación del grupo en este periodo, según señalan en una nota de prensa.

Denís afronta esta oportunidad en la que es ya su tercera temporada en el club, "con un profundo conocimiento del día a día, de su funcionamiento y de los valores tan característicos que definen al Club Baloncesto Tizona".