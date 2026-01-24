Al San Pablo Burgos se le vuelve a escapar la victoria en el último suspiro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una vez más, como en los dos encuentras anteriores ante el Barça y la Penya, Recoletas Salud San Pablo Burgos no pudo hacer valer su última posesión para ganar el partido. Los de Porfirio Fisac perdieron en Lleida en un choque que tuvieron completamente controlado en la primera mitad pero que empezó a escapársele de las manos tras el descanso, con el cambio defensivo de los locales. A los burgaleses se les volvió a hacer demasiado largo un partido en el que no encontraron nunca la manera de frenar al único recurso local durante muchos minutos, Batemon.

Empezó bien Recoletas Salud San Pablo Burgos en Lleida, con un buen juego colectivo que se imponía a un Hiopos Lleida que dependía demasiado de James Batemon en ataque y Mikel Sanz. Los de Porfirio Fisac, con una férrea defensa desde primera línea y secando el juego en transición de los locales, que tenían muchos problemas para jugar con velocidad y hacer daño al rival. Con todo, los visitantes no tardaban en colocarse por delante en el marcador, en cuanto el técnico local daba unos minutos de respiro a Batemon (12-18). Una renta que conseguían aguantar los de Fisac pese al regreso a pista de la estrella local. El rebote defensivo estaba permitiendo mantenerse con vida a los locales, que hacían daño cada vez que conseguían correr un poco y romper el juego estático de los visitantes, pero aún así conseguían los visitantes mantenerse por delante en el marcador y alcanzar una máxima de siete puntos de renta coincidiendo con el final del primer cuarto con un triple de Gudmundsson (16-23).

Ya en el inicio del segundo cuarto, apretaba Hiopos Lleida en defensa para imponer su superioridad en el rebote defensivo y conseguir reducir diferencias y colocarse a solo dos puntos de los burgaleses en apenas dos minutos de juego (23-25).

Una vez más, sin embargo, Recoletas Salud San Pablo Burgos, con una defensa abierta y correosa, llevaba a los locales a un terreno en el que no se sentían cómodos, impidiéndoles correr y volviendo a abrir brecha en el luminoso con Jermaine Samuel muy acertado en ataque y cuatro puntos consecutivos para poner el 23-29 (minuto 14).

Sin embargo, los errores en ataque impedían a los de Porfirio Fisac abrir más brecha en el electrónico, aunque las continuas variantes técnico-tácticas que proponía el técnico de los cidianos volvían loco al equipo local, que veía como Jhivvan Jackson ponía una máxima de 8 puntos mediado el cuarto (24-32). No conseguían los locales reaccionar en defensa y el propio Jhivvan Jackson, con un triple, elevaba la renta de los burgaleses hasta los 10 puntos a falta de 4´23 para el descanso (25-35).

No cambiaba la dinámica del partido en la segunda mitad del cuarto y, pese a los problemas ofensivos que continuaba teniendo Recoletas Salud San Pablo Burgos, la defensa de los visitantes y la incapacidad de los locales para proponer algo diferente, permitía a los de Fisac mantenerse por delante en el luminoso y llegar al descanso con 12 puntos de renta (31-43).

Pero Hiopos Lleida no había dicho su última palabra. Los locales conseguían corregir sus errores en la segunda mitad, con una defensa en zona que se le atragantaba a los burgaleses y permitía a los suyos salir a la contra. No solo eso, los locales encontraban ahora el acierto que les había faltado en la primera mitad y, aunque seguía siendo Batemon el que anotaba la mayoría de los puntos de los suyos, que firmaban un parcial de 10-2 para colocarse a solo 4 puntos (41-45). Sin embargo, perdonan en ataque los locales y Samuels y Meindl acudían al rescate de los suyos para firmar un parcial de 0-8 que volvía a lanzar a los de Fisac hasta los 10 puntos de renta (43-53, min 26).

Movía el banquillo el técnico local y los catalanes apretaban de nuevo hasta conseguir empatar el partido con dos triples consecutivos (53-53). Batemon y Mikel Sanz seguían haciendo daño a los burgaleses, que non encontraban ahora soluciones en ataque. Pero la defensa burgalesa conseguía cortar la reacción del rival mientras Happ firmaba cinco puntos consecutivos para dejar el luminoso en 53-58 al final del cuarto. Ya en el inicio del último cuarto, sin embargo, Batemon volvía a pista y colocaba el 58-58 en el electrónico. Sin embargo, la falta de más recursos en el equipo local les impedía culminar esa nueva ´remontada´ y Recoletas Salud San Pablo Burgos conseguía mantenerse por delante pese a que su ataque no estaba funcionando tampoco (61-65, minuto 36).

Sin embargo, llegaba entonces el show del técnico local, que acababa expulsado pero generando una reacción de furor en las filas locales que los suyos supieron aprovechar. Falló dos de los tres tiros libres San Pablo, y de ahí al final, entre batemon y Ejim levantaron a Hiopos Lleida, que ponía el 73-72 a 7 segundos de la conclusión. Lo intentaba Corbalán, pero un mate de Shurna dejaba el triunfo en tierras catalanas.

HIOPOS LLEIDA - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS, 73-72

Hiopos Lleida: James Batemon (30), Corey Walden (1), Melvin Ejim (12), Diagne (6), Jiménez. También jugaron: Agada (6), O. Paulí, Golomán (2), Mikel Sanz (5), Shurna (11), Krutwig.

Recoletas Salud San Pablo Burgos: Jermaine Samuels (15), Gonzalo Corbalán (12), Raúl Neto (9), Leo Meindl (10), Happ (12). También jugaron: Nzosa (2), Gudmundsson (5), Juan Rubio, Almazán, Lima, J. Jackson (7).

PARCIALES

Primer Cuarto: 16-23; Segundo Cuarto: 15-20 (31-43); Tercer Cuarto: 24-15 (55-58), Cuarto Cuarto: 18-14

ÁRBITROS: Arnau Padrós (Colegio catalán), Joaquín García (Colegio andaluz) y Fabio Fernández (Colegio madrileño).

ELIMINADO: Diagne.

PABELLÓN: Espai Fruita Barris Nord.