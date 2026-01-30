El Tizona Burgos rompe su mala racha con una sufrida victoria ante Palma

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tocó sufrir ante Fibwi Mallorca Basquet Palma, pero Grupo Ureta Tizona Burgos consiguió por fin poner fin a su mala racha de resultados y sumar un importante triunfo en casa en un encuentro que se disputó a rachas en la primera mitad y que estuvo muy igualado en la segunda.

Salió bien a la pista el equipo de Denís Pombar, con una sólida defensa que apenas dejaba maniobrar a Fibwi Mallorca Basquet Palma y forzaba los errores y pérdidas de balón del conjunto mallorquín. Unos errores que Grupo Ureta Tizona Burgos sabía castigar con buenas acciones de contragolpe para poner el 8-0 en el marcador en apenas dos minutos.

No lo dudaba le técnico visitante, que pedía su primer tiempo muerto y movía el banquillo. Aún así, conseguía Parrado aprovechar todavía una nueva pérdida de balón de su rival para poner el 10-0 en el. marcador, aunque a partir de ahí la decoración del partido cambió. Fibwi Mallorca Basquet Palma cambiaba de defensa, metía una marcha más y empezaba a controlar mejor sus pases.

Todo ello frenó la escapada de los burgaleses, que tenían ahora muchos problemas para encarar el aro contrario. Y mientras, Aramburu se convertía en el referente ofensivo de los suyos para ir recortando distancias antes de que el equipo ganase en confianza, empezase a combinar con más acierto y consiguiese neutralizar por completo la renta local a falta aún de 3´29 para el final del primer cuarto.

No quedó ahí la cosa y, con tres tiros libres, los baleares completaban un parcial de 1-15 que les colocaba por delante en el marcador por delante a los baleares (14-17, minuto 7).

Un triple de Parrado daba aire a los castellanos, pero Fibwi Mallorca Basquet Palma ya le había tomado el pulso al partido, que de ahí al final del cuarto se mantuvo igualado (18-20). Un toma y daca que parecía tener continuaba en el inicio del segundo cuarto, pero Tizona apretó los dientes y volvió a secar por completo el ataque de su rival mientras encontraba solución a sus problemas ofensivos en el tiro exterior.

La buena defensa y tres triples casi consecutivos, dos de ellos de Gil, permitían a los burgaleses firmar un parcial de 10-0 que les colocaba con nueve de renta a falta de seis minutos para el descanso (31-22). Pero los de Juste no conseguían mantener la intensidad durante demasiado tiempo y un nuevo arreón acercaba a los visitantes con Smith y Bracey muy enchufados (32-28, minuto 16). Parrado conseguía mantener un poco más por delante a los suyos, pero lo cierto es que Grupo Ureta Tizona Burgos volvía a sufrir mucho y Bracey conseguía colocar de nuevo por delante a los mallorquines a dos minutos para el descanso (35-38). Una vez más cogía aire Tizona gracias a los triples, esta vez con Jackson y Zidez como protagonistas, para conseguir finalizar el cuarto con ventaja (44-40).

Tras el descanso, la intensidad defensiva subió en la cancha. Unos y otros trataban sobre todo de no dejar hacer al rival y, entre aciertos del contrario y errores propios, lo cierto es que los primeros compases fueron un carrusel de pérdidas de balón (sobre todo de los burgaleses) y fallos en el lanzamientos (estos por parte de los mallorquines). El hecho es que el encuentro se mantenía igualado al máximo, con intercambios de errores y canastas y alternancias en el electrónico que se alargaron hasta el minuto 27, al que se llegaba con un ajustado 53-54. Grupo Ureta Tizona Burgos no se relajaba, pero en la recta final del cuarto le tocó ir a remolque de un Fibwi Mallorca Basquet Palma más acertado en sus lanzamientos que llegaba a los últimos diez minutos de partido con ventaja en el luminoso (60-62).

Los errores burgaleses volvían en el inicio del último cuarto, permitiendo a Palma irse hasta los cinco puntos de renta en apenas un minuto (60-65). Dos tiros libres de Seoane daban un respiro a los burgaleses, que conseguían también cerrar menor en defensa, concediendo mucho menos a un rival que solo conseguía ver aro, también, desde la línea de tiros libres.

Aún así, a igualdad de errores, eran los mallorquines quienes conseguían sacar mayor provecho, manteniendo su ventaja en el electrónico (66-71, minuto 34). Pero los de Denís Pombar no se rendían y entre Gerard Jofresa y Ayoze Alonso, amén del buen trabajo defensivo, conseguían meter de lleno a los locales en el partido a 3´20 para el final (73-74). Los locales recuperaban el control. Brown ponía el 74-74 y un triple de Terins colocaba por delante a los de Pombar (77-74). Restaban dos minutos y medio y lo paraba el técnico visitante. Lo intentaron todo los baleares, pero la defensa de Grupo Ureta Tizona Burgos aguantó como pudo para acabar anotándose una victoria de oro.

PRIMERA FEB - JORNADA 18

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - FIBWI MALLORCA BASQUET PALMA, 80-76 Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (6), Terins (5), Parrado (10), Brown (9), Seoane (8). También jugaron: Vilà (4), Gil (11), Huelves (2), Zidek (5), Jofresa (14), Ayoze Alonso (6).



Fibwi Mallorca Basquet Palma: Bocca (6), Aramburu (8), Bracey (12), Vázquez (8), Bombino (4). También jugaron: Scariolo (6), Smith (10), Niang (19), Matulionis (3), Martínez.



PARCIALES

Primer Cuarto: 18-20

Segundo Cuarto: 26-21 (44-41)

Tercer Cuarto: 16-21 (60-62)

Cuarto Cuarto: 20-14



ÁRBITROS: Daniel Checa Nebot (Colegio aragonés), Pablo Rodríguez Fernández (Colegio madrileño) y Alejandro Benavente Parra (Colegio andaluz).

ELIMINADO: Gil.



PABELLÓN: Polideportivo Municipal El Plantío.