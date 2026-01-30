El Tizona Burgos rompe su mala racha con una sufrida victoria ante Palma
El Grupo Ureta Tizona Burgos logró este viernes en El Plantío una victoria tan necesaria como trabajada ante Fibwi Mallorca Basquet Palma, en un encuentro repleto de altibajos y marcado por el trabajo defensivo. Los de Denís Pombar lograron imponer su carácter en los minutos finales y poner fin a su racha de derrotas con un marcador final de 77-74.
Tocó sufrir ante Fibwi Mallorca Basquet Palma, pero Grupo Ureta Tizona Burgos consiguió por fin poner fin a su mala racha de resultados y sumar un importante triunfo en casa en un encuentro que se disputó a rachas en la primera mitad y que estuvo muy igualado en la segunda.
Salió bien a la pista el equipo de Denís Pombar, con una sólida defensa que apenas dejaba maniobrar a Fibwi Mallorca Basquet Palma y forzaba los errores y pérdidas de balón del conjunto mallorquín. Unos errores que Grupo Ureta Tizona Burgos sabía castigar con buenas acciones de contragolpe para poner el 8-0 en el marcador en apenas dos minutos.
No lo dudaba le técnico visitante, que pedía su primer tiempo muerto y movía el banquillo. Aún así, conseguía Parrado aprovechar todavía una nueva pérdida de balón de su rival para poner el 10-0 en el. marcador, aunque a partir de ahí la decoración del partido cambió. Fibwi Mallorca Basquet Palma cambiaba de defensa, metía una marcha más y empezaba a controlar mejor sus pases.
Todo ello frenó la escapada de los burgaleses, que tenían ahora muchos problemas para encarar el aro contrario. Y mientras, Aramburu se convertía en el referente ofensivo de los suyos para ir recortando distancias antes de que el equipo ganase en confianza, empezase a combinar con más acierto y consiguiese neutralizar por completo la renta local a falta aún de 3´29 para el final del primer cuarto.
No quedó ahí la cosa y, con tres tiros libres, los baleares completaban un parcial de 1-15 que les colocaba por delante en el marcador por delante a los baleares (14-17, minuto 7).
Un triple de Parrado daba aire a los castellanos, pero Fibwi Mallorca Basquet Palma ya le había tomado el pulso al partido, que de ahí al final del cuarto se mantuvo igualado (18-20). Un toma y daca que parecía tener continuaba en el inicio del segundo cuarto, pero Tizona apretó los dientes y volvió a secar por completo el ataque de su rival mientras encontraba solución a sus problemas ofensivos en el tiro exterior.
La buena defensa y tres triples casi consecutivos, dos de ellos de Gil, permitían a los burgaleses firmar un parcial de 10-0 que les colocaba con nueve de renta a falta de seis minutos para el descanso (31-22). Pero los de Juste no conseguían mantener la intensidad durante demasiado tiempo y un nuevo arreón acercaba a los visitantes con Smith y Bracey muy enchufados (32-28, minuto 16). Parrado conseguía mantener un poco más por delante a los suyos, pero lo cierto es que Grupo Ureta Tizona Burgos volvía a sufrir mucho y Bracey conseguía colocar de nuevo por delante a los mallorquines a dos minutos para el descanso (35-38). Una vez más cogía aire Tizona gracias a los triples, esta vez con Jackson y Zidez como protagonistas, para conseguir finalizar el cuarto con ventaja (44-40).
Tras el descanso, la intensidad defensiva subió en la cancha. Unos y otros trataban sobre todo de no dejar hacer al rival y, entre aciertos del contrario y errores propios, lo cierto es que los primeros compases fueron un carrusel de pérdidas de balón (sobre todo de los burgaleses) y fallos en el lanzamientos (estos por parte de los mallorquines). El hecho es que el encuentro se mantenía igualado al máximo, con intercambios de errores y canastas y alternancias en el electrónico que se alargaron hasta el minuto 27, al que se llegaba con un ajustado 53-54. Grupo Ureta Tizona Burgos no se relajaba, pero en la recta final del cuarto le tocó ir a remolque de un Fibwi Mallorca Basquet Palma más acertado en sus lanzamientos que llegaba a los últimos diez minutos de partido con ventaja en el luminoso (60-62).
Los errores burgaleses volvían en el inicio del último cuarto, permitiendo a Palma irse hasta los cinco puntos de renta en apenas un minuto (60-65). Dos tiros libres de Seoane daban un respiro a los burgaleses, que conseguían también cerrar menor en defensa, concediendo mucho menos a un rival que solo conseguía ver aro, también, desde la línea de tiros libres.
Aún así, a igualdad de errores, eran los mallorquines quienes conseguían sacar mayor provecho, manteniendo su ventaja en el electrónico (66-71, minuto 34). Pero los de Denís Pombar no se rendían y entre Gerard Jofresa y Ayoze Alonso, amén del buen trabajo defensivo, conseguían meter de lleno a los locales en el partido a 3´20 para el final (73-74). Los locales recuperaban el control. Brown ponía el 74-74 y un triple de Terins colocaba por delante a los de Pombar (77-74). Restaban dos minutos y medio y lo paraba el técnico visitante. Lo intentaron todo los baleares, pero la defensa de Grupo Ureta Tizona Burgos aguantó como pudo para acabar anotándose una victoria de oro.
PRIMERA FEB - JORNADA 18
GRUPO URETA TIZONA BURGOS - FIBWI MALLORCA BASQUET PALMA, 80-76
Fibwi Mallorca Basquet Palma: Bocca (6), Aramburu (8), Bracey (12), Vázquez (8), Bombino (4). También jugaron: Scariolo (6), Smith (10), Niang (19), Matulionis (3), Martínez.
PARCIALES
Primer Cuarto: 18-20
Segundo Cuarto: 26-21 (44-41)
Tercer Cuarto: 16-21 (60-62)
Cuarto Cuarto: 20-14
ÁRBITROS: Daniel Checa Nebot (Colegio aragonés), Pablo Rodríguez Fernández (Colegio madrileño) y Alejandro Benavente Parra (Colegio andaluz).
ELIMINADO: Gil.
PABELLÓN: Polideportivo Municipal El Plantío.