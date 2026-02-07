El Grupo Ureta Tizona Burgos pelea pero cede ante Fuenlabrada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Tizona Burgos no pudo mantener su dinámica positiva y cayó de forma clara en su visita a Fuenlabrada, en un encuentro donde los locales demostraron un gran poderío. El equipo burgalés no logró alcanzar el objetivo marcado, sucumbiendo ante un rival que sentenció el partido en el tercer cuarto. Los madrileños dominaron facetas clave del juego, especialmente el rebote y la eficacia en el tiro, dificultando enormemente cualquier opción de victoria visitante.

La pista se presentó complicada desde el inicio para los burgaleses. El Fuenlabrada se encargó de recordárselo rápidamente con un contundente parcial de 7-0 de salida. Este inicio estuvo marcado por un triple del escolta italiano Vitor Alves. El Tizona Burgos se olvidó de su ataque durante esos compases iniciales. Estuvieron cerca de seis minutos sin ver aro, una sequía preocupante. Esa mala racha la rompió Arnau Parrado con un triple necesario (7-3). Luego, un nuevo lanzamiento lejano de Jofresa acercó en el luminoso a los visitantes. Parecía que los burgaleses se recuperaban poco a poco de su mal inicio (9-6). Aunque el rebote seguía siendo de dominio madrileño, el Tizona mejoró en defensa. Esta faceta se volvió mucho más intensa, y a su rival le costaba mucho anotar. El base sueco Terins fijó el 11-11 para empatar el partido. Esto sucedió a poco menos de tres minutos para la conclusión del primer cuarto. Sin lugar a dudas, fue el mejor momento de los castellanos desde que empezó el partido. Al final de los primeros diez minutos se llegó con el resultado de 13-15. La canasta final de Parrado culminaba una remontada parcial muy meritoria.

El segundo cuarto arrancó con dos tiros libres anotados por Belemene-Dzabatou. Esto igualaba de nuevo el enfrentamiento en el marcador (15-15). La igualdad de fuerzas se mantuvo en los siguientes minutos. Nadie lograba tomar el mando en la pista (19-19). El Tizona Burgos pareció haber tomado el pulso al partido. Competían con eficiencia ante un rival muy duro físicamente. A partir del 22-22, el partido empezó a torcerse para los de Denís Pombar. Un nuevo parcial de 7-0 dejó el marcador en un peligroso 29-22. Esto obligó al técnico visitante a solicitar su primer tiempo muerto. Aurrecoechea estaba siendo un auténtico dolor de cabeza para la defensa burgalesa. No funcionó el parón solicitado por el entrenador. El Fuenlabrada continuó ampliando su renta (37-24). Y es que el Tizona Burgos se había atascado por completo en todas las facetas del juego. A la conclusión de la primera parte, el resultado fue de 37-25. Fue un segundo cuarto para olvidar por parte de los de Pombar.

Un triple de Vila dio aire al Tizona Burgos en el arranque de la segunda mitad (37-28). Sin embargo, Alves le devolvió la moneda de inmediato (40-28). Seoane, con cuatro puntos consecutivos, acercó más a los visitantes (40-34). Parecía que la reacción burgalesa era una realidad tangible. Pero no fue así, porque Manchón se encargó de volver a distanciar a su equipo (45-34). Se había frenado de nuevo el conjunto burgalés. Ni el tiempo muerto solicitado por Denís Pombar ni las rotaciones en el banquillo evitaron la tragedia (50-34). La distancia llegó a ser de veinte puntos (58-38) a 1′54″ para la conclusión del tercer cuarto. Al final, 58-41 y el partido parecía encarrilado para los madrileños. A falta de diez minutos para la conclusión, la brecha parecía insalvable.

El último cuarto se convirtió en un mero trámite. El enorme colchón de puntos que tenía el Fuenlabrada permitía jugar con tranquilidad. A pesar de ello, el Tizona Burgos nunca bajó los brazos y siguió compitiendo. Sin embargo, el esfuerzo fue insuficiente ante la solidez local. El conjunto madrileño gestionó la ventaja con inteligencia hasta el bocinazo final. Los burgaleses buscarán redimirse en la próxima jornada ante su afición.

FLEXICAR FUENLABRADA - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 76-69

Flexicar Fuenlabrada: Aurrecoechea (16), Díaz (12), Alves (7), Manchón (10) y Kasibabu (10). También jugaron Rodríguez (0), Stolbetskiy (0), Bisschop (4), Rigot (7), Renfroe (6) y Belemene-Dzabatou (4).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (7), Terins (14), Parrado (10), Brown-Ferguson (0) y Seoane (13). También jugaron Vila (5), Gil (11), Huelves (2), Jofresa (5) y Alonso (2).

PARCIALES Primer Cuarto: 13-15 Segundo Cuarto: 24-10 Tercer Cuarto: 21-16 Cuarto Cuarto: 18-28

ÁRBITROS: Zafra Guerra, Adán Rodríguez y Murillo Khon. Eliminados los visitantes Parrado, Seoane y Brown-Ferguson.

PABELLÓN: Fernando Martín.