El Correo de Burgos

Disfruta de las mejores imágenes del ilusionante (y sufrido) triunfo del San Pablo Burgos

El equipo de Fisac logra una necesaria victoria para seguir soñando con la salvación

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

El Recoletas Salud San Pablo Burgos logró una importante victoria que le permite seguir soñando con la salvación. Una victoria ante La laguna Tenerife en el Coliseum, que volvió a disfrutar (y sufrir) con el juego del equipo de Porfirio Fisac. 

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife.SANTI OTERO

El Coliseum disfruta (y sufre) con el San Pablo Burgos

tracking