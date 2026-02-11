Así es el nuevo equipo femenino burgalés de rugby

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El C. D. Aparejadores Rugby ha dado un paso decisivo esta temporad con la puesta en marcha de su equipo femenino, Queen Bees Burgos 2031, un proyecto largamente trabajado y muy deseado dentro del club.

La apuesta por el rugby femenino no es nueva. Desde hace años, el club ha venido formando jugadoras en su escuela, muchas de ellas con un enorme talento y recorrido.

Sin embargo, la falta de un número suficiente de jugadoras para conformar un equipo sénior femenino obligó durante temporadas a que muchas de esas chicas, formadas en Aparejadores, continuaran su progresión en otros clubes, como C. R. El Salvador de Valladolid o Pingüinas R. B, una situación que siempre se vivió como una asignatura pendiente.

Ejemplos como el de Miriam, jugadora formada en Aparejadores que en su día tuvo que marcharse para poder seguir compitiendo y que ahora ha regresado al club, reflejan el objetivo de este nuevo proyecto. Junto a ella, Carla, que lleva varias temporadas jugando en las categorías inferiores mixtas y continúa su crecimiento dentro del club, representa el presente y el futuro de una generación de jugadoras con talento y proyección.

A estos casos se suman los de Lucía y Luna, jugadoras de la cantera que actualmente compiten en Getxo Rugby Taldea, reflejo del nivel de formación del club. En el caso de Luna, su progresión la ha llevado incluso a ser convocada por la selección española absoluta de rugby XV.

Con esa realidad sobre la mesa, el club decidió este año dar el paso definitivo: comenzar a construir un equipo que permitiera a las jugadoras que van subiendo de categoría tener un lugar donde competir, y con la vista puesta en el futuro, recuperar a aquellas jugadoras que en su día tuvieron que marcharse.

Para hacerlo posible y alcanzar el número de fichas necesario, Aparejadores unió fuerzas con los clubes de Arroyo R. C (Valladolid) y Palencia R.C. De esa colaboración nace Queen Bees Burgos 2031, un equipo fruto de la unión de tres entidades que comparten una misma visión de crecimiento del rugby femenino.

Se trata de un proyecto todavía en sus primeros pasos, pero que avanza con mucha ilusión y resultados deportivos prometedores, especialmente si se tiene en cuenta la dificultad añadida de que no todas las jugadoras pueden entrenar juntas al proceder de diferentes ciudades. Aun así, el equipo cuenta con jugadoras de gran talento y proyección, por las que se quiere apostar firmemente para que el proyecto siga creciendo y sea cada vez más competitivo.

Actualmente, Queen Bees Burgos 2031 compite en la Segunda Regional de Castilla y León, y cuenta con 30 fichas federativas, representando no solo a tres clubes, sino también el compromiso con el desarrollo del rugby femenino y la creación de oportunidades reales para las jugadoras.