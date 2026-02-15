El UBU San Pablo Burgos 2031 tropieza ante el colista y cae por la mínima en Alcobendas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 afrontaba la vigésima jornada de la División de Honor Plata con la obligación de no fallar en la pista del colista. Cuarto clasificado con 26 puntos y en plena dinámica irregular, el conjunto burgalés visitaba el Pabellón de los Sueños consciente de que cualquier tropiezo podía comprometer su posición en la zona alta. Enfrente, un necesitado **Club Balonmano Alcobendas** que, pese a no haber estrenado su casillero, demostró desde el inicio que no iba a regalar nada.

El arranque fue prometedor para los visitantes. Con Miguel Malo asumiendo la responsabilidad ofensiva y una defensa firme, el UBU tomó pequeñas ventajas en los primeros compases. El ritmo era el que interesaba a los de Samuel Trives, con circulación fluida y aportaciones de Fabrizio Casanova y Adrián Sánchez desde la primera línea. Sin embargo, el empuje local cambió el guion mediado el primer tiempo. Las pérdidas y algunos desajustes defensivos permitieron a Alcobendas voltear el marcador (7-5), obligando a los burgaleses a remar a contracorriente.

El partido entró entonces en una fase de máxima igualdad. Jaime Fernández, máximo goleador de la temporada en el UBU, fue objeto de una defensa muy atenta que limitó su protagonismo anotador, mientras que Malo mantenía el pulso ofensivo con eficacia. Al descanso, el 14-13 reflejaba un duelo más incómodo de lo previsto para los visitantes, que no lograban imponer su mayor profundidad de banquillo ni su teórica superioridad clasificatoria.

Tras el paso por vestuarios, el UBU ajustó líneas y recuperó sensaciones. Jaime González y Casanova encontraron mejores situaciones de lanzamiento y el equipo volvió a equilibrar el marcador. Cada ataque era una batalla táctica, con alternativas constantes y un intercambio de golpes que mantenía la tensión en lo más alto. Las exclusiones de Nassim Ali, Brian Estébanez y Pedro Rodrigues condicionaron el tramo decisivo, obligando a los burgaleses a esfuerzos adicionales en inferioridad.

El momento clave llegó en el último cuarto de hora. Alcobendas supo aprovechar mejor sus superioridades y abrió una brecha preocupante. Cuando parecía que el choque se escapaba, el UBU tiró de orgullo. Adrián Sánchez y Malo lideraron la reacción hasta ajustar el marcador a un inquietante 29-27 a falta de pocos minutos. La defensa visitante forzó errores y devolvió la esperanza, pero la falta de precisión en el último ataque impidió culminar la remontada.

El 30-29 final supuso un duro revés para el UBU San Pablo Burgos 2031, que dejó escapar dos puntos en una pista donde partía como claro favorito. La derrota obliga a recuperar regularidad si quiere consolidarse en puestos de altos. La próxima jornada, ante Anaitasuna en casa, será una oportunidad inmediata para corregir errores y reencontrarse con la solidez que le ha permitido mantenerse entre los aspirantes.

Samuel Trives: "Nos han dado una lección hoy de humildad y de trabajo"

El técnico del UBU San Pablo Burgos, Samuel Trives, reconoció la superioridad del rival y asumió la responsabilidad tras la derrota en Alcobendas y admitió que el equipo no alcanzó el "nivel necesario para desarrollar nuestro juego" y superar a "un rival como el Alcobendas, que ha salido con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, con muchísima intensidad”, afirmó.

El entrenador explicó que el equipo no logró asentarse en la primera mitad, una circunstancia que marcó el desarrollo del encuentro, ya que tuvieron dificultades para "entrar en partido", por lo que Alcobendas cobró "mucha confianza y muchas alas". Además, reconoció que se fallaron "demasiados lanzamientos, demasiados pases y eso se paga en un partido como este de Plata”, señaló.

Aunque valoró la reacción tras el descanso, Trives admitió que faltó acierto en los momentos determinantes. “La segunda parte es verdad que hemos estado un poco más acertados y hemos estado más contundentes, pero en los momentos claves no hemos sabido ponernos uno de arriba y bueno, al final ellos han tenido más acierto, han estado mucho mejor que nosotros y bueno, es un partido y un día complicado, un golpe duro”, indicó.

El técnico cerró su análisis felicitando al conjunto madrileño y apelando a la autocrítica de cara a la próxima jornada. “pero hay que felicitar al Alcobendas, nos toca asumir lo que hemos hecho, lo que hemos hecho mal, corregirlo toda la semana y afrontar el partido de Anaitasuna de la mejor forma posible, sabiendo que ahora estamos muy tocados y que todavía queda mucho por jugar, mucho por competir y nos han dado una lección hoy de humildad y de trabajo”.