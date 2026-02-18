Josh Burnett anima el inicio de la Vuelta a Andalucía

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Buen inicio del Burgos Burpellet BH en la Vuelta a Andalucía, que arrancó en la provincia de Málaga con un día para los escaladores. Josh Burnett, quien dos días antes ya estuvo escapado en la Clásica de Jaén, repitió presencia en fuga este miércoles en la jornada entre Benahavís y Pizarra. Los morados se mostraron al ataque con varios corredores, pelearon los puntos de la montaña y el neozelandés acabó entrando un grupo de cabeza que aguantó al frente hasta la última parte de la carrera. La jornada se decidió al sprint entre aquellos corredores que superaron los tres puertos del día y los seis escaladores morados acabaron en este primer grupo, manteniendo intactas sus opciones en la clasificación general.

Esta primera etapa comenzó con mucha dureza, al subirse desde la salida el larguísimo Puerto del Madroño (20 km al 5%). Ander Okamika fue uno de los primeros en lanzarse al ataque, aunque su movimiento fue controlado pronto por el pelotón, tras rodar escapado durante varios kilómetros. El fuerte ritmo fue eliminando a los velocistas e impidió que se formara la fuga hasta después de coronar. En la cima del puerto, Jesús Herrada cruzaba en segunda posición y sumaba ocho puntos en el premio de montaña. Tras ello logró distanciarse un grupo de siete ciclistas, entre los que se encontraba Josh Burnett.

El neozelandés tuvo buenas sensaciones en los siguientes ascensos, coronando en segundo lugar el Puerto del Viento y en primera posición el Puerto de las Abejas. Estos puntos no sirvieron a los morados para situarse al frente de la clasificación de la montaña, pero sí se emplazan bien de cara a pelearla en próximos días. En el descenso hacia Alozaina se sucedieron los ataques en el pelotón y algunos corredores se unieron a la fuga, donde aguantaba Burnett bien situado. La ventaja nunca fue muy grande y se produjo la neutralización a unos 35 kilómetros del final.

Por delante quedaba la parte más llana de la carrera, en dirección a Pizarra, donde se resolvería la carrera con un sprint del pelotón. En la aproximación, a unos 10 kilómetros de la llegada, una caída en la parte trasera del grupo afectó a Josh Burnett y provocó algunos cortes, pero todos los ciclistas del Burgos Burpellet BH pudieron regresar al grupo. En ausencia de su hombre rápido, Georgios Bouglas, que había cedido en el terreno de montaña, los morados no pudieron disputar el sprint, pero acabaron en el mismo tiempo que el resto de favoritos, dando un paso importante de cara a la general.

La segunda etapa de la Vuelta a Andalucía-Ruta Ciclista del Sol conectará este jueves las localidades de Torrox (Málaga) y Otura (Granada) en un recorrido de 138 kilómetros de media montaña. El terreno inicial hasta Almunécar no incluye grandes dificultades, algo que cambiará cuando comience el largo ascenso al Puerto de la Cabra (25 km al 5%). La segunda mitad de la jornada sí presenta algunos repechos y el paso por el Alto de la Malahá, buscando el final en Otura, donde podría vivirse un desenlace similar al de este miércoles.