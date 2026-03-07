Exigente salida del Recoletas Burgos 2031 Caja Rural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Arranca la segunda fase regular en La máxima categoría del rugby nacional, la División de Honor, donde el Recoletas Burgos 2031 Caja Rural se verá las caras en una liguilla con los otros cinco mejores equipos de la primera vuelta (Grupo A), donde cada punto será oro puro.

El gran aliciente de esta fase es determinar la clasificación final de cara a los play‐offs, ya que terminar en los puestos de cabeza garantiza disputar las eliminatorias por el título como local.

La igualdad ha sido la tónica dominante en la primera mitad del campeonato, con una lucha muy disputada entre los clubes históricos y las nuevas potencias emergentes. Ahora, con el contador de puntos arrastrado de la primera fase, el margen de error desaparece.

La jornada 12 de esta temporada, se inicia para el conjunto burgalés el domingo 8 a las 12.30 h frente al Silicius Alcobendas Rugby en el campo de Las Terrazas.

El conjunto madrileño tratará de hacerse fuerte en casa para sumar un triunfo que le permita mantenerse en la pelea por los primeros puestos, mientras que las burgaleses buscarán puntuar para no perder el liderato de la clasificación.

Con enfrentamientos directos en los puestos de cabeza, la jornada se presenta como una nueva oportunidad para que los equipos refuercen sus aspiraciones en una Liga que continúa avanzando con máxima igualdad y emoción.

El conjunto de José Basso y Nicolás Herreros afronta el primer partido de vuelta de la liga regular en Las Terrazas con la intención de mantener la buena dinámica que arrastra, tras imponerse en los últimos encuentros de liga al CR El Salvador, Silicius Alcobendas Rugby y Real Ciencias de Sevilla.

En frente, estará un Silicius Alcobnedas Rugby que ya logró en el mes de diciembre 2025 imponerse en su feudo al conjunto burgalés 27‐11, dejando fuera de la competición de la Copa del Rey al equipo castellano.

Los burgaleses llegan a esta cita con las pilas cargadas, tras la semana de descanso. El objetivo sigue siendo el mismo “encontrar la mejor versión de todas y cada uno de los jugadores y el mejor juego, tanto en ataque como en defensa”, tal y como señaló el técnico gualdinegro, José Basso, que no ha podido contar durante esta semana de preparación con los cuatro internacionales habituales (Iñaqui Mateu, Santiago Ovejero, Imanol Urraza y Vicente Boronat), al estar concentrados con la selección española de rugby XV, para el encuentro que se disputará igualmente el domingo 8 a las 16.00 horas (Lisboa) frente a Portugal, en la lucha por la final del Rugby Europe Championship 2026 como objetivo.

Quien tampoco estará en este trascendental choque es MartÍn Sorreluz, que se encuentra concentrado con la selección Rugby Seven. “La semana de descanso ha servido para recuperar bien a los jugadores con molestias, incluido a Feta Casteglioni, ausente en los últimos encuentros”, explica el técnico.

En opinión de José Basso, “ganar en el campo de las Terrazas no va a ser sencillo y, por tanto, será un reto para el equipo y una gran ocasión para demostrar su carácter fuera de San Amaro, ante un rival que está demostrando un buen nivel y que supone con su tercer puesto en la clasificación, la mayor amenaza para los dos equipos de cabeza, añadió”.

El duelo se presenta como un examen de carácter para los burgaleses. Las cualidades individuales explotadas al máximo al servicio del colectivo, como principal arma para salir a un campo realmente difícil.

En este sentido, el técnico chileno, Nicolés Herreros, advirtió que “es importante que cada uno tenga claro su rol y que lo ejecute al 200%, manteniendo la cabeza”. Añade que “estoy convencido de que, si lo hacemos bien, si todos dan el máximo, podremos llevarnos el encuentro ante un rival que es duro, y más en su campo, y que está durante los 80 minutos en el juego. De ahí que sea fundamental ir a por el partido desde el primer minuto”.

También será clave desplegar una seria y organizada defensa, y aprovechar las situaciones claras de ensayo, evitando las indisciplinas y los errores propios, para sumar cuanto antes y controlar el choque.

Para este decisivo encuentro, correspondiente a la duodécima jornada de División de Honor, el cuerpo técnico podrá contar con el total de la plantilla, incluido Feta Casteglioni, ausente en los últimos partidos.