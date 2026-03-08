Las mejores imágenes de la trabajada victoria del UBU San Pablo Burgos 2031

Había ganas de resarcirse de la última derrota y el UBU San Pablo Burgos 2031 salió a la cancha del polideportivo de El Plantío con el claro objetivo de recuperar la senda de la victoria. Y lo hizo con un partido muy serio y muy trabajado.

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO El UBU San Pablo Burgos 2031 se reconcilia con el triunfo