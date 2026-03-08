El Correo de Burgos

Las mejores imágenes de la trabajada victoria del UBU San Pablo Burgos 2031

El equipo de Trives se resarce de la última derrota con un triunfo en casa ente el Cisne

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos y el Cisne.

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos y el Cisne.TOMAS ALONSO

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Había ganas de resarcirse de la última derrota y el UBU San Pablo Burgos 2031 salió a la cancha del polideportivo de El Plantío con el claro objetivo de recuperar la senda de la victoria. Y lo hizo con un partido muy serio y muy trabajado. 

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.

Imagen del partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Cisne.TOMAS ALONSO

