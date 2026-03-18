Vuelve el Campus Solidario San Pablo Fundación "la Caixa"

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El Campus Solidario de Semana Santa ‘San Pablo Fundación "la Caixa" regresa. El director deportivo y gerente del club burgalés, Albano Martínez; la responsable de Acción Social de Caixabank en Castilla y León, Natalia Díez Simancas; la responsable de la

Fundación Juan Soñador, entidad coordinadora del Programa CaixaProinfancia en Burgos, Imelda Navarro Arcos; y el jugador del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Ethan Happ, presentaron esta iniciativa solidaria.

El campus, que se celebrará el 27, 30, 31 de marzo y el 1 de abril, estará abierto para los niños y las niñas nacidos entre 2012 y 2017, con posibilidad de baby escuela para los nacidos entre 2018 y 2021 si se completan las plazas suficientes.

Albano Martínez recordó que esta iniciativa lleva en marcha desde el año 2019 y con la que que no solo “podemos dar un servicio a la

sociedad burgalesa y, sobre todo, a los niños para que puedan disfrutar de este tiempo de vacaciones en esos días de Semana Santa haciendo deporte, que es algo fantástico”, sino que además “damos la oportunidad a algunos jóvenes que no tienen esa opción o esa solvencia para poder permitírselo de hacerles llegar el beneficio del deporte y de poder pasar un rato agradable jugando a baloncesto”.

El representante del San Pablo Burgos ha puesto en valor el carácter solidario del campus en cada edición, donde junto a la colaboración de Fundación “la Caixa”, se encuentra “la implicación de Fundación Aurora, que es la fundación del Grupo San Pablo, en este proyecto”.

El director deportivo ha subrayado: “Son muchos lazos los que nos unen para que sea un evento con éxito”.

Por su parte, Natalia Díez ha explicado la colaboración de Fundación “la Caixa”, a través de CaixaBank, en este evento: “Son tres razones. La primera, porque vamos de la mano del San Pablo Burgos y es siempre garantía de éxito. La segunda, porque llega a toda la sociedad burgalesa y es una herramienta para permitirles a las familias conciliar en esos días. Y la tercera, y más importante para nosotros, es que es un campus solidario que abre las puertas a aquellas personas y aquellas familias que de otra manera no podrían acceder a él”.

La responsable de Acción Social de Caixabank en Castilla y León ha señalado: “En Fundación “la Caixa” hay un lema que a mí me gusta repetir mucho y que es ‘solo es progreso si progresamos todos’. El deporte es esa herramienta que permite progresar a todos los que lo practican y hay veces que no todos los colectivos tienen siempre abiertas esas puertas”.

Para completar de repasar el carácter solidario del evento, Imelda Navarro ha trasladado “el agradecimiento de estas familias y de estas niñas y niños, algunos que se van apuntando nuevos y otros que año tras año han venido participando en el campus, por una iniciativa que permite que familias con menos recursos puedan acceder a un evento tan interesante y vinculado a los derechos, como el derecho a la salud o como el derecho al ocio, y muy vinculada también a Burgos”.

La responsable de la Fundación Juan Soñador, entidad coordinadora del Programa CaixaProinfancia en Burgos, ha recalcado: “Todo esto es cultura, es deporte y es ocio saludable y permite que niños y niñas que, a lo mejor en otras circunstancias no podrían acceder a esta actividad, puedan hacerlo junto con otras niñas y niños que tienen familias con recursos económicos más altos. Para nosotras, es un placer todos los años poder gestionar esta participación y que estas niñas y niños disfruten de este campus de baloncesto”.