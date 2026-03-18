Lizancos: "La realidad es que estamos ahí arriba, en plena lucha por los Play-Offs"

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Álex Lizancos no esconde que el Burgos CF quiere, y puede, optar a entrar en la lucha por el ascenso a Primera. "La realidad es que estamos ahí arriba, en plena lucha por los Play-Offs", sostiene el lateral derecho del conjunto blanquinegro, quien añade que "cada vez quedan menos jornadas y somos un equipo capaz de pelear hasta el final, de meternos en la promoción y, por qué no, conseguir el ascenso”.

El jugador del Burgos CF analizó el último enfrentamiento ante el Eibar, del que recordó que es "el mejor local de la categoría". Por ello, "sabíamos que iba a ser difícil, pero creo que estuvimos bien, controlando nuestras opciones y conseguimos un punto muy importante".

Ahora "toca hacerlo bueno con una victoria ante el Córdoba CF”, el próximo rival del equipo de Luis Miguel Ramis, al que se medirá el próximo domingo, en El Plantío, a las 14 horas. Remarcó que "viene en una situación complicada y nosotros estamos en un gran momento, pero esto no significa nada".

Remarcó que "todos sabemos lo complicada que es esta liga y el nivel de igualdad que hay entre todos los equipos. Para ganar este fin de semana, tendremos que sacar nuestra mejor versión, marcar más goles que ellos y, esto es vital, que acuda la mayor cantidad de gente posible al estadio”.

Jugar en casa es un añadido. “Para nosotros, el apoyo de nuestra afición es muy importante y se vio contra el Mirandés, que nos llevaron en volandas".

De hecho, "puede ser que no sean conscientes de lo importantes que son para nosotros, la fuerza que nos dan en el campo, por eso necesitamos que estén ahí este domingo contra el Córdoba, porque solo con ellos seremos capaces de ganar y de soñar en grande”.

Y por ello, también, "tenemos que seguir haciéndonos fuertes en El Plantío, aunque también somos capaces de sacar buenos resultados fuera de casa. Estamos en un buen momento y tenemos que pensar en salir a ganar en todos los partidos, independientemente de dónde juguemos”.

Sobre su situación en el equipo aseguró que "el salto de categoría siempre es complicado, pero me estoy adaptando bien y tengo muchas ganas de seguir jugando, compitiendo y haciendo cosas bonitas con el Burgos". Y sobre su rendimiento, "siempre he sido consciente de mis cualidades, por lo que sabía que con esfuerzo y trabajo podían llegar este tipo de oportunidades".

Sobre su futuro, tiene claro que "mi objetivo es seguir aquí y ascender con el Burgos CF. Además, tengo contrato aquí y me siento muy querido y muy a gusto”.