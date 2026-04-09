Tizona busca ante Estudiantes una victoria que le saque del descenso

Pombar da instrucciones desde la banda durante el partido en el que Tizona venció a Alega Cantabria en El Plantío.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Mal enemigo y en el peor momento posible. Justo cuando Grupo Ureta Tizona más necesita un triunfo que le aleje del precipicio del descenso al rival que visita el polideportivo El Plantío es un Movistar Estudiantes que llega con pocas urgencias porque ya está clasificado para el play off, pero que cuenta con 16 victorias en su haber. Un partido trascendental como lo serán las cinco finales que tiene que disputar el conjunto que dirige Denís Pombar hasta el final de la fase regular.

Grupo Ureta Tizona recibe este viernes al Movistar Estudiantes con el único objetivo de lograr una victoria que le saque de las plazas de descenso. Con cinco encuentros todavía por disputar en la fase regular, el conjunto de Denís Pombar necesita un buen resultado que le acerque a los puestos de permanencia y le permita dar continuidad al último triunfo logrado en casa, el 86-77 ante Grupo Alega Cantabria.

El técnico coruñés señaló en la previa que el equipo llega «con mucha energía, con ganas de volver a competir» y con la obligación de afrontar cada partido «como lo que es, una final», una idea que resume la situación con la que Tizona entra en este tramo del calendario.

Pombar definió al Estudiantes como «un grandísimo equipo» y advirtió de que el Tizona necesitará «hacer las cosas extraordinariamente bien» si quiere competir el partido. En ese sentido, el entrenador situó la exigencia del encuentro en la capacidad de su equipo para imponerse en «la batalla de la energía, de la ambición, del esfuerzo y de la lucha en equipo».

La cita ante el Estudiantes llega además en un momento en el que la plantilla ha recuperado efectivos y podrá presentarse con todos sus jugadores disponibles.

En Menorca debutó Chris Czerapowicz, autor de siete puntos, y a su incorporación se une la de Mike Nuga, mientras que Andy Huelves vuelve a estar en condiciones de jugar tras superar la lesión de tobillo que le impidió estar en Ourense.

Pombar también puso el foco en el rendimiento del equipo en Burgos, donde la afición, recordó, «ha estado en todo momento» y donde jugar en casa «siempre ha sido una gran ayuda», un factor que Tizona espera aprovechar en una jornada de máxima exigencia frente a uno de los equipos más sólidos de la categoría.

El rival llega con un escenario clasificatorio muy distinto. Movistar Estudiantes se presenta en El Plantío con un balance de 16 victorias y 10 derrotas, con el billete para el playoff de ascenso ya asegurado y después de haber ganado a finales de enero la Copa España en Palencia. Aunque el equipo madrileño ha atravesado varios meses condicionados por las lesiones, ha ido recuperando jugadores en las últimas semanas y mantiene una plantilla con recursos en todas las posiciones.

Entre sus referencias aparece Jayson Granger, que promedia 13,2 puntos y cerca de seis asistencias por partido, con una valoración media de 17, aunque la amenaza del conjunto colegial no se reduce a su base uruguayo.